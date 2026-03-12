A pausa no Brasileirão Feminino tem servido como um momento estratégico para o Palmeiras ajustar detalhes e reforçar o trabalho coletivo antes da retomada pós Data Fifa. Sem partidas neste período, o elenco alviverde tem aproveitado os dias de treinamento para aprimorar aspectos táticos e elevar o nível da equipe.

Para a zagueira Poliana, o intervalo no calendário chega em boa hora, principalmente em um torneio marcado pelo equilíbrio entre as equipes.

— Essa pausa no Brasileirão tem sido muito importante para a gente ajustar alguns detalhes e aproveitar melhor os treinamentos. Em uma competição tão equilibrada, qualquer tempo a mais para trabalhar faz diferença. Estamos focadas em evoluir como equipe para voltar ainda mais fortes — destacou.

Além de pensar na sequência do campeonato, o Palmeiras também já mira um dos confrontos mais aguardados do calendário: o derby. Clássicos costumam exigir concentração máxima e intensidade do início ao fim, e o elenco tem usado o período de treinos para chegar preparado ao duelo.

— Também estamos usando esse tempo para nos preparar bem para o derby. Sabemos da importância e do nível de concentração que esse tipo de jogo exige, então a equipe tem trabalhado forte para chegar pronta e fazer uma grande partida — completou a defensora.

Campanha de Palmeiras e Corinthians no Brasileirão Feminino

O Palmeiras é líder e conseguiu bons resultados neste início de temporada. As Palestrinas superaram o América-MG por 4 a 0 e venceram o Grêmio por 2 a 1 fora de casa. Agora, enfrenta o maior rival na terceira rodada, após ser campeão da Supercopa Feminina no primeiro encontro da temporada.

Atual campeão, o Corinthians começou o Brasileiro vencendo o Atlético-MG fora de casa por 1 a 0. Na sequência, empatou na Neo Química Arena por 2 a 2 com o Fluminense. A equipe ocupa a quinta colocação na tabela.