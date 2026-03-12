Botafogo x Flamengo feminino: onde assistir e escalações
Equipes abrem terceira rodada do Brasileirão nesta sexta (13)
O Botafogo recebe o Flamengo nesta sexta-feira (13), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). As equipes duelam pela terceira rodada do Brasileirão Feminino e o jogo conta com transmissão exclusiva do Sportv (canal fechado).
A arbitragem do clássico entre Flamengo e Botafogo será comandada por Deborah Cecilia Cruz Correia, de Pernambuco. A árbitra terá como assistentes Nayra da Cunha Nunes e Juliana Martins Gomes, ambas da federação do Rio de Janeiro. A função de quarto árbitro ficará com Jenifer Alves de Freitas, também do Rio, enquanto Patricia Silveira de Paiva Retondario da Silva atuará como analista de campo na partida.
Como chegam Botafogo e Flamengo
As Gloriosas conquistaram o acesso à Série A1 na temporada passada e tem como objetivo permanecer na elite do Brasileirão nesta temporada. O time está na décima posição na tabela, com vitória diante do Juventude na estreia (2 a 1) e derrota, pelo mesmo placar, para a Ferroviária na segunda rodada.
O Flamengo, por outro lado, é um dos três times invictos até aqui - os demais são Palmeiras e São Paulo. As Meninas da Gávea venceram o Mixto por 1 a 0 e superaram o RB Bragantino por 4 a 2 na segunda rodada.
BOTAFOGO X FLAMENGO - BRASILEIRÃO FEMININO
- Data: sexta-feira, 13 de março
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos
- Onde assistir: Sportv
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Michelle, Fran Bonfanti, Thaiane, Yasmin Cosmann, Natane, Rita Bove, Bebê, Tailane, Sasha, Rebeca e Tipa. Técnico: Léo Goulart.
FLAMENGO: Vivi Holzel, Monalisa, Núbia, Layza, Jucinara, Djeni, Letícia, Fernanda, Mariana, Laysa e Cristiane. Técnico: Celso Silva.
