A quarta edição do Festival Estrelas, evento voltado ao desenvolvimento do futebol feminino de base, será entre quinta (12) e sexta-feira (13). A programação será realizada na Nossa Arena, na Barra Funda, em São Paulo, reunindo equipes das categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

A competição contará com a participação de clubes e projetos formadores, entre eles São Paulo, Corinthians, Ferroviária e Flamengo de Guarulhos. Os confrontos serão distribuídos ao longo dos dois dias de evento, com partidas entre as equipes nas diferentes categorias.

Além dos jogos, o festival também contará com uma estrutura voltada ao suporte das atletas. Entre as atividades previstas estão tendas de recovery com atendimento de fisioterapia e espaços destinados a outras práticas esportivas, como beach tennis, futevôlei e futmesa. A programação inclui ainda a entrega de brindes, premiações e a presença da lateral da seleção brasileira Tamires, que participará de atividades com as jogadoras durante o evento.

De acordo com Camila Estefano, gerente geral do Projeto Estrelas, o festival busca ampliar as oportunidades de jogo para as categorias de base e estimular o desenvolvimento das atletas.

— O festival organiza jogos entre equipes de diferentes clubes e projetos de formação. Esse formato amplia o número de partidas para as atletas das categorias de base e permite que treinadores observem o desenvolvimento das jogadoras em contexto de competição — afirma.

O Projeto Estrelas desenvolve iniciativas voltadas à formação no futebol feminino e organiza eventos que reúnem equipes e projetos de base em diferentes categorias.

Festival Estrelas

4º Festival Estrelas Datas: 12 e 13 de março Horário: das 8h às 18h Local: Nossa Arena – Rua Nicolas Boer, 200, Barra Funda, São Paulo

Programação completa

12 de março

Manhã

08h00 — Estrelas x Helenense (Sub-11)

08h40 — Estrelas x Sfera (Sub-13)

09h20 — Ferroviária x SESI (Sub-11)

10h00 — São Paulo x WSA (Sub-13)

10h40 — Estrelas x SESI (Sub-11)

11h20 — Estrelas x São Paulo (Sub-13)

Tarde

12h00 — Ferroviária x Helenense (Sub-11)

12h40 — Sfera x WSA (Sub-13)

13h20 — Estrelas x Ferroviária (Sub-11)

14h00 — Estrelas x WSA (Sub-13)

14h40 — Helenense x SESI (Sub-11)

15h20 — São Paulo x Sfera (Sub-13)

13 de março

Manhã

08h00 — Estrelas x Helenense (Sub-15)

08h40 — Estrelas x Sfera (Sub-17)

09h20 — Corinthians x Flamengo (Sub-15)

10h00 — Audax x Helenense (Sub-17)

10h40 — Estrelas x Flamengo (Sub-15)

11h20 — Estrelas x Audax (Sub-17)

Tarde

12h — Corinthians x Helenense (Sub-15)

12h40 — Sfera x Helenense (Sub-17)

13h20 — Estrelas x Corinthians (Sub-15)

14h — Estrelas x Helenense (Sub-17)

14h40 — Flamengo x Helenense (Sub-15)

15h20 — Estrelas x Audax (Sub-17)