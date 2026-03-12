Festival reúne clubes e projetos de base do futebol feminino em São Paulo
Evento contará com equipes como São Paulo, Corinthians e Ferroviária
- Matéria
- Mais Notícias
A quarta edição do Festival Estrelas, evento voltado ao desenvolvimento do futebol feminino de base, será entre quinta (12) e sexta-feira (13). A programação será realizada na Nossa Arena, na Barra Funda, em São Paulo, reunindo equipes das categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Projeto Estrelas levará jogadoras brasileiras à Alemanha para testes no Wolfsburg
Futebol Feminino10/03/2026
- Futebol Feminino
Projeto Estrelas anuncia novo patrocínio máster e investimento de R$ 8 milhões em CT
Futebol Feminino01/03/2026
- Futebol Feminino
Brasil conhece adversários do Sul-Americano Feminino Sub-17 2026; veja grupo da Seleção
Futebol Feminino11/03/2026
A competição contará com a participação de clubes e projetos formadores, entre eles São Paulo, Corinthians, Ferroviária e Flamengo de Guarulhos. Os confrontos serão distribuídos ao longo dos dois dias de evento, com partidas entre as equipes nas diferentes categorias.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Além dos jogos, o festival também contará com uma estrutura voltada ao suporte das atletas. Entre as atividades previstas estão tendas de recovery com atendimento de fisioterapia e espaços destinados a outras práticas esportivas, como beach tennis, futevôlei e futmesa. A programação inclui ainda a entrega de brindes, premiações e a presença da lateral da seleção brasileira Tamires, que participará de atividades com as jogadoras durante o evento.
De acordo com Camila Estefano, gerente geral do Projeto Estrelas, o festival busca ampliar as oportunidades de jogo para as categorias de base e estimular o desenvolvimento das atletas.
— O festival organiza jogos entre equipes de diferentes clubes e projetos de formação. Esse formato amplia o número de partidas para as atletas das categorias de base e permite que treinadores observem o desenvolvimento das jogadoras em contexto de competição — afirma.
O Projeto Estrelas desenvolve iniciativas voltadas à formação no futebol feminino e organiza eventos que reúnem equipes e projetos de base em diferentes categorias.
Festival Estrelas
- 4º Festival Estrelas
- Datas: 12 e 13 de março
- Horário: das 8h às 18h
- Local: Nossa Arena – Rua Nicolas Boer, 200, Barra Funda, São Paulo
Programação completa
12 de março
Manhã
- 08h00 — Estrelas x Helenense (Sub-11)
- 08h40 — Estrelas x Sfera (Sub-13)
- 09h20 — Ferroviária x SESI (Sub-11)
- 10h00 — São Paulo x WSA (Sub-13)
- 10h40 — Estrelas x SESI (Sub-11)
- 11h20 — Estrelas x São Paulo (Sub-13)
Tarde
- 12h00 — Ferroviária x Helenense (Sub-11)
- 12h40 — Sfera x WSA (Sub-13)
- 13h20 — Estrelas x Ferroviária (Sub-11)
- 14h00 — Estrelas x WSA (Sub-13)
- 14h40 — Helenense x SESI (Sub-11)
- 15h20 — São Paulo x Sfera (Sub-13)
13 de março
Manhã
- 08h00 — Estrelas x Helenense (Sub-15)
- 08h40 — Estrelas x Sfera (Sub-17)
- 09h20 — Corinthians x Flamengo (Sub-15)
- 10h00 — Audax x Helenense (Sub-17)
- 10h40 — Estrelas x Flamengo (Sub-15)
- 11h20 — Estrelas x Audax (Sub-17)
Tarde
- 12h — Corinthians x Helenense (Sub-15)
- 12h40 — Sfera x Helenense (Sub-17)
- 13h20 — Estrelas x Corinthians (Sub-15)
- 14h — Estrelas x Helenense (Sub-17)
- 14h40 — Flamengo x Helenense (Sub-15)
- 15h20 — Estrelas x Audax (Sub-17)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias