Em uma manhã de ineditismo no futebol feminino, o Corinthians superou o Gotham por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti, e garantiu vaga na decisão da Copa dos Campeões, nesta quarta-feira (28), no Estádio Brentford, em Londres.

continua após a publicidade

Agora, as Brabas aguardam o vencedor do confronto entre Arsenal, da Inglaterra, e ASFAR, do Marrocos, que se enfrentam também nesta quarta, às 15h (horário de Brasília), para conhecer o adversário da final.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians vence Gotham em jogo difícil

O início de jogo foi de domínio territorial do Gotham, que começou a partida em ritmo intenso, com muita posse de bola e pressão no campo ofensivo. A equipe norte-americana empurrou o Corinthians para trás nos minutos iniciais, apostando em velocidade e profundidade principalmente com Gabi Portilho, Reale e Shaw, que apareceram com frequência no ataque e levaram perigo à defesa alvinegra.

continua após a publicidade

Diante do cenário, as Brabas adotaram uma postura mais cautelosa, bem compactadas, priorizando a organização defensiva e buscando explorar os espaços deixados pelo adversário.

Mesmo com menos a bola, o Corinthians mostrou eficiência quando conseguiu sair em transição. Aos cinco minutos, a equipe respondeu em contra-ataque rápido, com Belén Aquino recebendo a oportunidade de finalizar; a estreante bateu para fora, mas deu sinais de personalidade logo em sua primeira atuação.

continua após a publicidade

Ao longo da etapa inicial, Jaque também se destacou pela entrega e intensidade, enquanto Belén Aquino seguiu participativa. Outro ponto positivo foi Gi Fernandes, responsável por passes decisivos que ajudaram o time a aliviar a pressão e criar jogadas ofensivas, equilibrando o jogo dentro das possibilidades diante do ímpeto inicial do Gotham. Apesar das chances, as equipes foram para o intervalo no 0 a 0.

Andressa Alves domina bola em Corinthians x Gotham, pela Copa dos Campeões. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

No início do segundo tempo, o técnico Juan Carlos Amorós promoveu mudanças em sua equipe. Gabi Portilho sentiu incômodo por lance no primeiro tempo e foi substituída, assim como Bruninha. Freeman e Stengel entraram em campo.

O Gotham imprimiu a mesma intensidade do começo da partida, mas pecava na efetividade. Purce era a jogadora mais aguda do time norte-americano, com jogadas de profundidade nos lados do campo e impondo dificuldades à Tamires, lateral do Timão.

Aos 37 do segundo tempo, Gabi Zanotti garantiu o Corinthians na final da Copa dos Campeões. A camisa 10 recebeu na área, dominou a bola e finalizou. A goleira Ann-Katrin Berger, do Gotham, ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O Gotham ainda tentou uma postura mais ofensiva, mas não conseguiu reverter o placar e as Brabas avançaram.

FICHA TÉCNICA - GOTHAM x CORINTHIANS

Data: quarta-feira, 28 de janeiro Horário: 9h30 (de Brasília) Local: Estádio Brentford, Londres (Inglaterra) Gol: Gabi Zanotti (37' 2T)

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Duda Sampaio, Ana Vitória (Jhonson), Andressa Alves (Day Rodríguez); Belén Aquino (Belén Aquino), Gabi Zanotti e Jaqueline (Vic Albuquerque). Técnico: Lucas Piccinato.

GOTHAM: Ann-Katrin Berger; Shaw, Bruninha (Freeman), Lilly Reale, Emily Sonnett; Jaelin Howell (Cook), Savannah McCaskill, Rose Lavelle (Harper); Gabi Portilho (Stengel), Midge Purce e Jess Carter (Sarah Schupansky). Técnico: Juan Carlos Amorós.