CBF divulga tabela detalhada da final da Copa do Brasil Feminina
Lance!TV transmite ao vivo e com imagem as duas partidas entre Inter e Flamengo em busca do título inédito da competição
A CBF divulgou a tabela detalhada da final da Copa do Brasil Feminina, que será disputada entre Flamengo e Internacional. A decisão terá dois jogos, com início nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida de ida terá transmissão ao vivo do Lance!TV. O confronto que definirá as campeãs será no domingo (15), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Os mandos de campos foram definidos pela entidade em evento realizado no início da tarde. O Internacional terá a vantagem de decidir o título da Copa do Brasil em casa. O Colorado foi o primeiro clube sorteado na definição dos mandos de campo da final e receberá o adversário no confronto de volta, marcado para o dia 15 de novembro.
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Como foi a Copa do Brasil Feminina?
A competição reuniu 66 equipes das três divisões do futebol nacional, representando diferentes regiões do país. Da fase preliminar à quarta fase, os confrontos foram disputados em jogo único, no formato mata-mata.
A partir da quinta fase, o regulamento passou a prever partidas de ida e volta. Flamengo e Internacional superaram seus adversários ao longo do torneio e agora disputam o título nacional.
Flamengo e Inter na final
O Flamengo garantiu a classificação após derrotar o Bahia, enquanto o Internacional avançou ao superar o Red Bull Bragantino nos pênaltis.
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