Bragantino vence Ferroviária fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil Feminina
As equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina
O Bragantino venceu a Ferroviária por 2 a 0 nesta segunda-feira (12), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e largou na frente na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina. Com dois gols em contra-ataques no segundo tempo, as Bragantinas construíram a vantagem no jogo de ida, que contou com transmissão da Lance! TV.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A equipe de Bragança Paulista foi eficiente nas oportunidades que teve após um primeiro tempo de domínio das donas da casa. Duda Rodrigues abriu o placar aos oito minutos da etapa final, enquanto Lurdinha marcou aos 39 e ampliou a vantagem visitante para o confronto decisivo.
Como foi Ferroviária x Bragantino
Primeiro tempo
A Ferroviária começou melhor e assumiu o controle das ações ofensivas, explorando principalmente as laterais do campo. Sissi foi uma das opções pela direita, enquanto Dos Santos buscou espaços pelo lado esquerdo.
A pressão chegou a resultar em gol de Sissi, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. O Bragantino, por sua vez, também teve uma oportunidade para abrir o placar. Após uma jogada de ataque, Ambrózio apareceu na pequena área, mas não conseguiu acertar o cabeceio.
Apesar das chances criadas pelas duas equipes, o placar permaneceu zerado até o intervalo.
Segundo tempo
A Ferroviária manteve a posse de bola após a volta do intervalo, mas foi o Bragantino quem conseguiu transformar suas oportunidades em gols. Aos oito minutos, Ambrózio lançou Duda Rodrigues, que venceu a disputa com a marcação e finalizou na saída da goleira Luciana para colocar as visitantes em vantagem.
Depois de sofrer o gol, a equipe de Araraquara aumentou a pressão e tentou encontrar espaços na defesa adversária. Apesar de circular a bola no campo de ataque, porém, a Ferroviária não conseguiu criar uma chance clara para empatar.
Aos 39 minutos, o Bragantino voltou a explorar a velocidade nos contra-ataques. Lurdinha recebeu em condições de avançar cara a cara com Luciana e tocou no canto para marcar o segundo gol das visitantes.
Nos minutos finais, a Ferroviária ainda tentou diminuir a desvantagem, mas parou nas defesas de Karol Alves. Com o resultado, o Bragantino terminou o primeiro confronto com dois gols de vantagem.
O que cada equipe precisa para avançar?
Com a vitória por 2 a 0 fora de casa, o Bragantino chega ao jogo de volta em situação favorável. A equipe pode perder por um gol de diferença, que ainda garante a classificação para a semifinal.
A Ferroviária, por outro lado, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Caso consiga uma vitória por três ou mais gols de vantagem, a equipe de Araraquara avança diretamente.
Decisão no jogo da volta
O confronto decisivo das quartas de final será disputado na próxima terça-feira (20), às 18h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, casa do Bragantino.
A partida de volta também terá transmissão da Lance! TV.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Feminino
AO VIVO: Assista à Copa do Brasil Feminina na Lance!TVHá 4 horas
Futebol Feminino
Brasil leva mais de 20 mil torcedores ao Beira-Rio contra a ArgentinaHá 1 dia
Futebol Feminino
Bruninha e Angelina são cortadas da Seleção Brasileira por lesõesHá 1 dia
Futebol Feminino
Em jogo de golaços, Brasil vence a Argentina no Beira-RioHá 2 dias
Seleção Brasileira
Veja os gols no amistoso entre Brasil e ArgentinaHá 2 dias
Futebol Feminino
Conheça Luany, autora de golaço do Brasil contra a ArgentinaHá 2 dias
Mais LANCE!