Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bragantino vence Ferroviária fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil Feminina

As equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 21:00
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Jogadoras do Bragantino comemorando gol
Bragantino vence a Ferroviária por 2 a 0 no confronto de ida (Foto: Jeferson De Paula/Folhapress)

O Bragantino venceu a Ferroviária por 2 a 0 nesta segunda-feira (12), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e largou na frente na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina. Com dois gols em contra-ataques no segundo tempo, as Bragantinas construíram a vantagem no jogo de ida, que contou com transmissão da Lance! TV.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A equipe de Bragança Paulista foi eficiente nas oportunidades que teve após um primeiro tempo de domínio das donas da casa. Duda Rodrigues abriu o placar aos oito minutos da etapa final, enquanto Lurdinha marcou aos 39 e ampliou a vantagem visitante para o confronto decisivo.

continua após a publicidade

Como foi Ferroviária x Bragantino

Primeiro tempo

A Ferroviária começou melhor e assumiu o controle das ações ofensivas, explorando principalmente as laterais do campo. Sissi foi uma das opções pela direita, enquanto Dos Santos buscou espaços pelo lado esquerdo.

A pressão chegou a resultar em gol de Sissi, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. O Bragantino, por sua vez, também teve uma oportunidade para abrir o placar. Após uma jogada de ataque, Ambrózio apareceu na pequena área, mas não conseguiu acertar o cabeceio.

continua após a publicidade

Apesar das chances criadas pelas duas equipes, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Segundo tempo

A Ferroviária manteve a posse de bola após a volta do intervalo, mas foi o Bragantino quem conseguiu transformar suas oportunidades em gols. Aos oito minutos, Ambrózio lançou Duda Rodrigues, que venceu a disputa com a marcação e finalizou na saída da goleira Luciana para colocar as visitantes em vantagem.

Depois de sofrer o gol, a equipe de Araraquara aumentou a pressão e tentou encontrar espaços na defesa adversária. Apesar de circular a bola no campo de ataque, porém, a Ferroviária não conseguiu criar uma chance clara para empatar.

continua após a publicidade

Aos 39 minutos, o Bragantino voltou a explorar a velocidade nos contra-ataques. Lurdinha recebeu em condições de avançar cara a cara com Luciana e tocou no canto para marcar o segundo gol das visitantes.

Nos minutos finais, a Ferroviária ainda tentou diminuir a desvantagem, mas parou nas defesas de Karol Alves. Com o resultado, o Bragantino terminou o primeiro confronto com dois gols de vantagem.

continua após a publicidade
Jogadoras do Bragantino comemorando
Bragantino vence a Ferroviária por 2 a 0 no confronto de ida (Foto: Jeferson De Paula/Folhapress)

O que cada equipe precisa para avançar?

Com a vitória por 2 a 0 fora de casa, o Bragantino chega ao jogo de volta em situação favorável. A equipe pode perder por um gol de diferença, que ainda garante a classificação para a semifinal.

A Ferroviária, por outro lado, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Caso consiga uma vitória por três ou mais gols de vantagem, a equipe de Araraquara avança diretamente.

continua após a publicidade

Decisão no jogo da volta

O confronto decisivo das quartas de final será disputado na próxima terça-feira (20), às 18h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, casa do Bragantino.

A partida de volta também terá transmissão da Lance! TV.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

AO VIVO: Assista à Copa do Brasil Feminina na Lance!TV

Há 4 horas
Geyse comemorando

Futebol Feminino

Brasil leva mais de 20 mil torcedores ao Beira-Rio contra a Argentina

Há 1 dia
Angelina, camisa 8 da Seleção Brasileira

Futebol Feminino

Bruninha e Angelina são cortadas da Seleção Brasileira por lesões

Há 1 dia
Geyse comemorando

Futebol Feminino

Em jogo de golaços, Brasil vence a Argentina no Beira-Rio

Há 2 dias
Luany marca o gol durante a partida entre Brasil e Argentina, válida pelo amistoso da seleção feminina, realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre neste sábado (10).

Seleção Brasileira

Veja os gols no amistoso entre Brasil e Argentina

Há 2 dias
Luany Brasil

Futebol Feminino

Conheça Luany, autora de golaço do Brasil contra a Argentina

Há 2 dias
Mais LANCE!
Brendan Hunt, Tanya Reynolds e Jason Sudeikis na quarta temporada de Ted Lasso

'Ted Lasso' e a exposição de uma realidade difícil de ser refletida

Tainá Maranhão e Kerolin durante Brasil x Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

Cara a cara da Seleção Brasileira Feminina: quem são e onde jogam

Taça do Brasileirão 2026

CBF divulga calendário do futebol masculino de 2027 com pausa para a Copa do Mundo Feminina

Brasil x Argentina

Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção Feminina

Marta em documentário para a Netflix

Netflix anuncia documentário sobre Marta

Copa do Mundo Feminina

Copa do Mundo Feminina registra recorde de candidaturas para ser voluntário

Isa Haas sorri com camisa laranja da Seleção

Isa Haas volta ao Rio Grande do Sul com a Seleção e relembra início da carreira

Imagem da taça do Brasileirão Feminino antes da grande decisão entre São Paulo e Corinthians

Brasileirão Feminino bate recordes de audiência em temporada histórica de 2026

Yanne, de cabelo preso, sorridente com casaco da Seleção Brasileira

Yanne, goleira da Seleção, fala sobre primeira convocação e sonho da Copa de 2027

Foto do estádio da Beira-Rio

Brasil joga em palcos da Copa de 2027 em reta final antes do Mundial

Thumb do programa A Copa é Delas

A Copa é Delas: segundo episódio mira Maracanã, rivais e Gio Garbelini; assista agora mesmo

Elenco das Brabas durante a final do Brasileirão 2026.

Corinthians acerta salários do elenco feminino às vésperas da Libertadores

Carol Gil, zagueira do São Paulo, é convocada para Seleção

Seleção Brasileira: Carol Gil, do São Paulo, é convocada na vaga de Thais Ferreira