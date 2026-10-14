Agenda do Corinthians na Libertadores Feminina 2026

A Libertadores Feminina 2026 começa nesta quinta-feira (15), no Equador, com 16 equipes na disputa pelo título continental. A competição será realizada até 31 de outubro, com os estádios Banco Guayaquil e Rodrigo Paz Delgado como sedes da fase de grupos. O Corinthians, atual tricampeão consecutivo, busca o quarto título seguido e a sétima conquista de sua história.

Agenda de jogos do Corinthians

1ª Rodada: Corinthians x Colo-Colo — 15/10/2026 (quinta-feira), às 17h (de Brasília) 2ª Rodada: Corinthians x Caracas — 18/10/2026 (domingo), às 21h (de Brasília) 3ª Rodada: Independiente Santa Fe x Corinthians — 21/10/2026 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)

O Corinthians está no Grupo A, ao lado de Colo-Colo, Caracas FC e Independiente Santa Fe. As Brabas estreiam nesta quinta-feira (15), às 15h, contra a equipe chilena.

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Campeão das três últimas edições, o clube paulista soma seis títulos continentais e pode ampliar sua vantagem como maior vencedor da história do torneio. O Santa Fe, da Colômbia, aparece como um dos adversários de destaque da chave. Vice-campeã em 2021 e 2024, a equipe perdeu as duas finais para o Corinthians.

O Colo-Colo, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, chega após alcançar a semifinal em 2025. Já o Caracas FC disputa a competição como campeão venezuelano de 2026 e tenta repetir a campanha que o levou à decisão continental em 2014.

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Onde assistir à Libertadores Feminina 2026?

A Libertadores Feminina 2026 terá transmissão em diferentes plataformas, com opções gratuitas na internet e na televisão. A Pluto TV exibirá 20 partidas, incluindo todos os jogos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na fase de grupos, além de todo o mata-mata.

Pluto TV: transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias.

transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias. CazéTV : transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet.

: transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet. SporTV: exibição de jogos na TV por assinatura.

exibição de jogos na TV por assinatura. Canal UOL, UOL Play e YouTube do UOL Esporte : transmissão de partidas e cobertura do torneio.

: transmissão de partidas e cobertura do torneio. NSports e Canal GoLBrasil: exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português.

exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português. XSports : transmissão de partidas da Libertadores Feminina.

: transmissão de partidas da Libertadores Feminina. Meu Timão : jogos do Corinthians.

: jogos do Corinthians. TV Palmeiras e Nosso Palestra : partidas do Palmeiras no YouTube.

: partidas do Palmeiras no YouTube. TV Globo: poderá exibir a final caso uma equipe brasileira esteja na decisão.

Como funciona a Libertadores Feminina?

As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro clubes. Na primeira fase, cada time enfrenta os outros integrantes de sua chave uma vez. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final.

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A partir dessa etapa, os confrontos são eliminatórios, em jogo único, até a decisão. A final está marcada para 31 de outubro, quando será conhecida a campeã continental de 2026.

Qual é a premiação da Libertadores Feminina 2026?

A Conmebol prevê premiações em dinheiro para as três primeiras colocadas da competição.

Campeão: US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões.

Vice-campeão: US$ 600 mil, aproximadamente R$ 3 milhões.

Terceiro lugar: US$ 250 mil.

Os valores em reais são estimativas e podem variar conforme a cotação do dólar.