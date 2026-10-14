Agenda do Cruzeiro na Libertadores Feminina 2026

A Libertadores Feminina 2026 começa nesta quinta-feira (15), no Equador, com 16 equipes na disputa pelo título continental. A competição será realizada até 31 de outubro, com os estádios Banco Guayaquil e Rodrigo Paz Delgado como sedes da fase de grupos.

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A edição deste ano também terá quatro estreantes: Cruzeiro, Belgrano, LDU Quito e Bolívar. O Independiente del Valle, tricampeão equatoriano, terá a vantagem de jogar em casa.

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Agenda de jogos do Cruzeiro

1ª Rodada: Cruzeiro x LDU — 16/10/2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília), estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador 2ª Rodada: Cruzeiro x Bolívar — 19/10/2026 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador 3ª Rodada: Olimpia x Cruzeiro — 22/10/2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília), estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador

O Cruzeiro disputará sua primeira Libertadores Feminina após terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 como vice-campeão. Sob o comando de Jonas Urias, a equipe contará com o retorno da atacante Letícia Ferreira, mas não terá a goleira Cláudia, lesionada. Para reforçar a posição, o clube contratou Taluane antes do torneio.

A chave também reúne LDU Quito e Bolívar, que farão suas primeiras participações na competição, além do Olimpia, atual campeão paraguaio.

A LDU garantiu a classificação após terminar o Campeonato Equatoriano como vice-campeã, atrás do Independiente del Valle. O Bolívar, por sua vez, conquistou seu primeiro título do Campeonato Boliviano Feminino e chega à competição após uma temporada histórica.

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O Olimpia é o único integrante do grupo com experiência anterior na Libertadores e tentará usar essa vantagem para avançar às quartas de final.

Onde assistir à Libertadores Feminina 2026?

A Libertadores Feminina 2026 terá transmissão em diferentes plataformas, com opções gratuitas na internet e na televisão. A Pluto TV exibirá 20 partidas, incluindo todos os jogos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na fase de grupos, além de todo o mata-mata.

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Pluto TV: transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias.

transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias. CazéTV : transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet.

: transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet. SporTV: exibição de jogos na TV por assinatura.

exibição de jogos na TV por assinatura. Canal UOL, UOL Play e YouTube do UOL Esporte : transmissão de partidas e cobertura do torneio.

: transmissão de partidas e cobertura do torneio. NSports e Canal GoLBrasil: exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português.

exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português. XSports : transmissão de partidas da Libertadores Feminina.

: transmissão de partidas da Libertadores Feminina. Meu Timão : jogos do Corinthians.

: jogos do Corinthians. TV Palmeiras e Nosso Palestra : partidas do Palmeiras no YouTube.

: partidas do Palmeiras no YouTube. TV Globo: poderá exibir a final caso uma equipe brasileira esteja na decisão.

Como funciona a Libertadores Feminina?

As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro clubes. Na primeira fase, cada time enfrenta os outros integrantes de sua chave uma vez. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final.

A partir dessa etapa, os confrontos são eliminatórios, em jogo único, até a decisão. A final está marcada para 31 de outubro, quando será conhecida a campeã continental de 2026.

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Qual é a premiação da Libertadores Feminina 2026?

A Conmebol prevê premiações em dinheiro para as três primeiras colocadas da competição.

Campeão: US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões.

Vice-campeão: US$ 600 mil, aproximadamente R$ 3 milhões.

Terceiro lugar: US$ 250 mil.

Os valores em reais são estimativas e podem variar conforme a cotação do dólar.