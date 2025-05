A meio-campista Angelina, da Seleção Brasileira e do Orlando Pride, elogiou o trabalho do técnico Arthur Elias e ressaltou a ofensividade como trunfo da Seleção feminina em comparação ao trabalho anterior, de Pia Sundahage. O Brasil enfrenta o Japão em amistosos nesta sexta-feira (30) e segunda (2), em São Paulo.

— É um estilo bem diferente (o de Artur Elias). O estilo da Pia ajudou para que a gente tivesse disciplina tática muito grande e isso fez com que a gente evoluísse muito. O estilo do Arthur é mais ofensivo, mais agressivo. São diferentes, mas os dois dão resultado — disse a atleta, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

Angelina vestindo a camisa da Seleção Brasileira (Divulgação/CBF)

Pia Sundhage esteve no comando da Seleção Brasileira entre 2019 e 2023. No período, disputou a Copa América de 2019, Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e Copa do Mundo Feminina 2023. Foram 57 jogos, 34 vitórias, 13 empates e dez derrotas, com aproveitamento de 69%.

Multicampeão no Corinthians, Arthur Elias foi contratado para substituir Pia após campanha abaixo das expectativas na Copa do Mundo de 2023.

Colega de equipe de Marta no Orlando Pride, Angelina é fã da camisa dez e a teve como inspiração durante o período no Vasco, clube que defendeu em 2015 e 2016. Depois, a meia passou por Santos e Palmeiras, para depois jogar no Seattle Reign e Orlando Pride (clube atual).

(Foto: Orlando Pride)

Próximos jogos da Seleção feminina

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

