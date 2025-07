Peça-chave da Seleção de Arthur Elias, a meio-campista Angelina Costantino, de 25 anos, conversou com o Lance! sobre carreira, Brasil e expectativas para a Copa América Feminina.

Natural de Nova Jersey, nos Estados Unidos, a jogadora atua como volante e se destaca pela polivalência, desde a marcação até o apoio ao ataque. Ao lado de Duda Sampaio, conquistou não só a confiança da comissão técnica — sendo titular na maior parte dos jogos da Seleção —, como também é vista como uma liderança dentro do grupo, figurando entre as capitãs.

Do Vasco da Gama ao Orlando Pride

Filha de brasileiros, Angelina mudou-se dos Estados Unidos para o Brasil aos 5 anos, fixando-se no Rio de Janeiro. Lá, iniciou a rotina de treinos na Escola de Futebol Toque do Futuro, voltada apenas a meninos, localizada na Praça Seca, zona oeste da capital fluminense.

Aos 12 anos, ingressou na base do Vasco da Gama, clube formador de Marta. Rapidamente chamou atenção e, ainda no país, vestiu as camisas de Santos e Palmeiras.

— Desde que eu cheguei ao Brasil eu estava enturmada com o futebol brasileiro, então para mim foi fácil essa escolha de ser brasileira, de escolher a Seleção Brasileira — disse a atleta.

De volta à terra natal, a meio-campista jogou pelo Seattle Reign entre 2021 e 2023, antes de ser contratada pelo Orlando Pride. Titular da equipe norte-americana, ela soma 37 jogos, dois gols e quatro assistências.

Angelina ao lado de Marta e companheiras de Orlando Pride. (Foto: Orlando Pride)

Expectativas para a Seleção na Copa América

Em entrevista ao Lance!, a jogadora, discreta fora de campo, comenta postura dentro das quatro linhas e seriedade em que encara os desafios do Brasil na Copa América. Sobre favoritismo do Brasil, detentor de oito das nove taças disputadas até aqui, ela prega moderação.

— A gente não pode se apegar ao que passou, foram outros grupos, outras pessoas que conseguiram o título e fizeram esse histórico muito bonito. Mas é sempre uma nova história, os times estão evoluindo, e não podemos nos apegar ao que passou. A gente tem que construir algo novo para que a gente possa continuar sempre sendo considerada favorita — defendeu Angelina.