Com hat-trick de Carol, Botafogo goleia o Vasco no Carioca Feminino
Clássico foi o primeiro do Estadual de 2025
No primeiro clássico do Carioca Feminino, o Botafogo derrotou o Vasco por 5 a 0, com hat-trick de Carol e dois gols de Tipa. A bola rolou na manhã deste sábado (4), no Nivaldo Pereira (Artsul).
Com o resultado, as Gloriosas assumem momentaneamente a liderança do Estadual, com 9 pontos e 35 de saldo. Fechando a rodada, às 15h, o Flamengo encara o Resende e o Fluminense, o Pérolas Negras.
➡️ Relembre os resultados da 2ª rodada do Carioca
Como foi Vasco x Botafogo
Primeiro tempo
O clássico começou intenso, com os times entrando forte nas divididas. O Vasco tomou as primeiras iniciativas, mas não exigiu defesas de Lara. Já o Botafogo teve sua primeira oportunidade com Júllia, em chute de longe que saiu em tiro de meta.
Com o rival marcando pressão, as Gloriosas armaram um contra-ataque fatal que começou com desarme de Babê, que tabelou e encontrou Carol. A camisa 19 arrancou do meio de campo, invadiu a área vascaína e bateu cruzado para abrir o placar.
A arqueira botafoguense fez sua primeira defesa aos 19, em cobrança de falta colocada, mas com pouca força, por Nath Branco. Depois disso, o Botafogo voltou a controlar as ações ofensivas e ampliou o placar aos 34. Após bate-rebate perto da área, Tefinha ameaçou o chute, mas passou para Carol, aberta na esquerda, fazer seu segundo gol.
Antes do fim do primeiro tempo, o Botafogo fez mais dois, com Tipa. Aos 39, a camisa 9 recebeu cruzamento de Paola e, aos 43, recebeu lançamento preciso de Bebê e bateu com frieza cara-a-cara com a goleira Renata.
Segundo tempo
Precisando diminuir o placar, o Vasco voltou do intervalo ocupando mais o campo de ataque em busca do gol, mas sem conseguir concluir com clareza suas jogadas. No entanto, o roteiro do primeiro tempo se manteve, e quem encontrou o gol primeiro foi o Botafogo. Aos 14 minutos, Bebê abriu com Carol, que conduziu e bateu na saída da goleira.
A melhor chance do Vasco foi aos 29 minutos, depois de tabelinha de Deise com Lourdes, que ficou de frente para o gol, mas parou em Lara. No rebote, Larissa bateu por cima do gol. Aos 40, Larissa teve a chance de diminuir após cruzamento na segunda trave e finalizou sem força, nas mãos da arqueira rival.
FICHA TÉCNICA
Vasco x Botafogo
Carioca Feminino - 3ª rodada
⚽ Gols: Carol (3), Tipa (2)
⭐ Escalação do Botafogo: Lara, Fran Bonfanti (Sinara), Sara, Thaiane, Natane (Guima), Tefinha, Bebê, Paola (Raissa), Carol (Rebeca), Tipa e Júllia. Técnico: Léo Goulart.
💢 Escalação do Vasco: Renata, Mayara (Fernanda), Vilmara, Nataniele, Nath Branco, Capanema (Deise), Emilly (Ju Santos), Lourdes, Larissa, Silmara e Maria Vitória. Técnica: Verônica Coutinho.
