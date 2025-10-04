menu hamburguer
Com hat-trick de Carol, Botafogo goleia o Vasco no Carioca Feminino

Clássico foi o primeiro do Estadual de 2025

Dia 04/10/2025
12:08
Jogadoras do Botafogo comemoram gol contra o Vasco no Carioca Feminino (Foto: Arthur Barreto/BFR)
Jogadoras do Botafogo comemoram gol contra o Vasco no Carioca Feminino (Foto: Arthur Barreto/BFR)
No primeiro clássico do Carioca Feminino, o Botafogo derrotou o Vasco por 5 a 0, com hat-trick de Carol e dois gols de Tipa. A bola rolou na manhã deste sábado (4), no Nivaldo Pereira (Artsul).

Com o resultado, as Gloriosas assumem momentaneamente a liderança do Estadual, com 9 pontos e 35 de saldo. Fechando a rodada, às 15h, o Flamengo encara o Resende e o Fluminense, o Pérolas Negras.

➡️ Relembre os resultados da 2ª rodada do Carioca

Como foi Vasco x Botafogo

Primeiro tempo

O clássico começou intenso, com os times entrando forte nas divididas. O Vasco tomou as primeiras iniciativas, mas não exigiu defesas de Lara. Já o Botafogo teve sua primeira oportunidade com Júllia, em chute de longe que saiu em tiro de meta.

Com o rival marcando pressão, as Gloriosas armaram um contra-ataque fatal que começou com desarme de Babê, que tabelou e encontrou Carol. A camisa 19 arrancou do meio de campo, invadiu a área vascaína e bateu cruzado para abrir o placar.

A arqueira botafoguense fez sua primeira defesa aos 19, em cobrança de falta colocada, mas com pouca força, por Nath Branco. Depois disso, o Botafogo voltou a controlar as ações ofensivas e ampliou o placar aos 34. Após bate-rebate perto da área, Tefinha ameaçou o chute, mas passou para Carol, aberta na esquerda, fazer seu segundo gol.

Antes do fim do primeiro tempo, o Botafogo fez mais dois, com Tipa. Aos 39, a camisa 9 recebeu cruzamento de Paola e, aos 43, recebeu lançamento preciso de Bebê e bateu com frieza cara-a-cara com a goleira Renata.

Segundo tempo

Precisando diminuir o placar, o Vasco voltou do intervalo ocupando mais o campo de ataque em busca do gol, mas sem conseguir concluir com clareza suas jogadas. No entanto, o roteiro do primeiro tempo se manteve, e quem encontrou o gol primeiro foi o Botafogo. Aos 14 minutos, Bebê abriu com Carol, que conduziu e bateu na saída da goleira.

A melhor chance do Vasco foi aos 29 minutos, depois de tabelinha de Deise com Lourdes, que ficou de frente para o gol, mas parou em Lara. No rebote, Larissa bateu por cima do gol. Aos 40, Larissa teve a chance de diminuir após cruzamento na segunda trave e finalizou sem força, nas mãos da arqueira rival.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

FICHA TÉCNICA
Vasco x Botafogo
Carioca Feminino - 3ª rodada
Gols: Carol (3), Tipa (2)

Escalação do Botafogo: Lara, Fran Bonfanti (Sinara), Sara, Thaiane, Natane (Guima), Tefinha, Bebê, Paola (Raissa), Carol (Rebeca), Tipa e Júllia. Técnico: Léo Goulart.

💢 Escalação do Vasco: Renata, Mayara (Fernanda), Vilmara, Nataniele, Nath Branco, Capanema (Deise), Emilly (Ju Santos), Lourdes, Larissa, Silmara e Maria Vitória. Técnica: Verônica Coutinho.

Tipa e Michele comemoram o gol do Botafogo sobre o Vasco no Carioca Feminino (Foto: Arthur Barreto/BFR)
Tipa e Michele comemoram o gol do Botafogo no Carioca Feminino (Foto: Arthur Barreto/BFR)

