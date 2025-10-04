Emissora conta com tetracampeã nas transmissões da Libertadores Feminina

O Brasil é o país com mais emissoras transmitindo a Libertadores Feminina e a N Sports é um dos veículos que exibirá os jogos de Corinthians, São Paulo e Ferroviária. A partir deste domingo (5), os brasileiros voltam a campo para a segunda rodada da competição continental.

A busca pela Glória Eterna começou na quinta-feira (2) com o empate entre Brabas e Independiente

Del Valle e a vitória das Guerreiras Grenás sobre o Adiffem. Nesta sexta-feira (3) o canal transmitiu também a estreia do São Paulo, que venceu o San Lorenzo.

Na ocasião, Luiza Santana fez pela primeira vez a narração de uma partida do Tricolor, que estrearam na competição. A dupla de comentaristas foi formada pela jornalista Fernanda Arantes e por sua xará

Fernanda Grande, atual treinadora do futsal feminino do São Paulo Futebol Clube.

N Sports transmite 2ª rodada da Libertadores

No domingo (5), a emissora transmitirá mais dois jogos que prometem fortes emoções para a torcida brasileira. Às 16 horas, o pentacampeão e atual vencedor do torneio Corinthians encara as bolivianas do Always Ready. A narração da partida é de Gerson Júnior e os comentários ficarão por conta dos jornalistas esportivos Gustavo Dervelan, talento da N Sports, e Luiza Boareto, ex-ESPN.

Em seguida, às 20 horas, a bicampeã do torneio Ferroviária buscará os três pontos contra as

peruanas do Alianza Lima. Luiza Santana volta à cabine para narrar a partida, acompanhada

de Fernanda Grande e Francielle Alberto, ex-jogadora da seleção feminina de futebol e tetracampeã da Libertadores — duas vezes com o Santos e duas com o São José.

— Desde que assumimos a gestão, deixamos claro que a nova N Sports também daria atenção às competições femininas. Então é um momento de celebração transmitir torneios desta relevância para o calendário do futebol feminino e estamos todos mobilizados para entregar uma cobertura ampla e interativa — ressalta André Barros, co-CEO da N Sports.

Na N Sports, os fãs podem acompanhar os jogos dos times brasileiros na Libertadores

Feminina no YouTube e nos canais lineares: TV por assinatura (Sky+, Vivo TV, Claro TV e

Zapping) e Fast TV (Samsung TV, TCL Channel e LG Channels).

Sobre a N Sports

O canal esportivo N Sports vive desde junho de 2025 uma nova fase de completa reformulação, sob a direção de sua nova sócia Ola Sports, holding criada para aquisição de ativos de transmissão esportiva.

A N Sports está focada na proposta de democratizar o acesso ao esporte no Brasil criando conteúdos com uma abordagem multigeracional e desenvolvendo um modelo de negócio em colaboração com outros agentes do mercado de mídia.

Atualmente, o canal transmite ao vivo a Série B do Campeonato Brasileiro em parceria com o Desimpedidos-NWB, investe na contratação de talentos e produz programas próprios como Negueritmo, O Brabo Tem Nome, Giro N Sports e Vai, Gabi! e outros de modo cooperativo como Cavaco Futebol Clube e Sport Insider.

Com trajetória desde 2018, o canal coleciona milhares de horas de transmissão e mais de 50 modalidades esportivas cobertas, a exemplo de futebol, tênis, futsal, basquete, handebol, vôlei e automobilismo. A N Sports conecta dezenas de milhões de fãs no streaming aberto (YouTube e Twitch) e em seus canais lineares.

