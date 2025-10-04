menu hamburguer
Futebol Feminino

3ª rodada do Carioca Feminino: Botafogo vence o Vasco, e Fla aplica maior goleada do Estadual

Rubro-Negro fez 20 a 0 no Resende e assume a ponta da Taça Guanabara

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
17:41
Tipa comemora seu gol pelo Botafogo contra o Vasco no Carioca Feminino (Foto: Arthur Barreto/BFR)
A goleada do Botafogo sobre o Vasco abriu a terceira rodada do Carioca Feminino, que terminou com as vitórias de Flamengo, Fluminense e Heips. Com os resultados, o Rubro-Negro assumiu a liderança por conta da vantagem no saldo de gols.

A goleada das Meninas da Gávea sobre o Resende foi a maior deste Estadual, com um gol a mais do que a vitória do Cruz-Maltino sobre o mesmo time, na 2ª rodada. No outro jogo, o Pérola Negra surpreendeu pelo placar apertado na derrota para o Tricolor.

A quarta rodada trará mais clássicos para o campeonato, com o confronto entre Botafogo e Flamengo no dia 9 (quinta-feira), no Nilton Santos. No mesmo dia, o Vasco enfrenta o Heips, enquanto o Flu joga na quarta-feira (8) contra o Resende.

Resultados da 3ª rodada do Carioca Feminino

  1. Vasco 0 x 5 Botafogo
  2. Búzios 0 x 6 Heips
  3. Fluminense 2 x 1 Pérolas Negras
  4. Flamengo 20 x 0 Resende

Classificação do Carioca Feminino

  1. Flamengo - 9 pontos | SG 42
  2. Botafogo - 9 pontos | SG 35
  3. Fluminense - 9 pontos | SG 20
  4. Vasco da Gama - 6 pontos | SG 16
  5. Heips - 3 pontos | SG -11
  6. Pérolas Negras - 0 ponto | SG -7
  7. Búzios - 0 ponto | SG -39
  8. Resende - 0 ponto | -56

Jogadoras do Flamengo comemoram gol no Carioca Feminino (Foto: Mariana Sá/CRF)

