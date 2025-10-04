3ª rodada do Carioca Feminino: Botafogo vence o Vasco, e Fla aplica maior goleada do Estadual
Rubro-Negro fez 20 a 0 no Resende e assume a ponta da Taça Guanabara
- Matéria
- Mais Notícias
A goleada do Botafogo sobre o Vasco abriu a terceira rodada do Carioca Feminino, que terminou com as vitórias de Flamengo, Fluminense e Heips. Com os resultados, o Rubro-Negro assumiu a liderança por conta da vantagem no saldo de gols.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Tamires, Edina e diretora do Fluminense estrelam novo documentário da HBO Max
Futebol Feminino01/10/2025
- Futebol Feminino
Fluminense aposta em goleira da Seleção na briga pelo título carioca
Futebol Feminino30/09/2025
- Futebol Feminino
Flamengo e Fluminense empatam na ida da final do Carioca Feminino Sub-20
Futebol Feminino27/09/2025
A goleada das Meninas da Gávea sobre o Resende foi a maior deste Estadual, com um gol a mais do que a vitória do Cruz-Maltino sobre o mesmo time, na 2ª rodada. No outro jogo, o Pérola Negra surpreendeu pelo placar apertado na derrota para o Tricolor.
A quarta rodada trará mais clássicos para o campeonato, com o confronto entre Botafogo e Flamengo no dia 9 (quinta-feira), no Nilton Santos. No mesmo dia, o Vasco enfrenta o Heips, enquanto o Flu joga na quarta-feira (8) contra o Resende.
➡️ Com hat-trick de Carol, Botafogo goleia o Vasco no Carioca Feminino
Resultados da 3ª rodada do Carioca Feminino
- Vasco 0 x 5 Botafogo
- Búzios 0 x 6 Heips
- Fluminense 2 x 1 Pérolas Negras
- Flamengo 20 x 0 Resende
➡️ Relembre os resultados anteriores
Classificação do Carioca Feminino
- Flamengo - 9 pontos | SG 42
- Botafogo - 9 pontos | SG 35
- Fluminense - 9 pontos | SG 20
- Vasco da Gama - 6 pontos | SG 16
- Heips - 3 pontos | SG -11
- Pérolas Negras - 0 ponto | SG -7
- Búzios - 0 ponto | SG -39
- Resende - 0 ponto | -56
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias