Ferj divulga tabela do Carioca Feminino Sub-17

Depois de três anos sem acontecer, o Carioca Feminino Sub-17 está de volta e os confrontos estão definidos. O Vasco é único entre os quatro grandes participando da competição, que tem o Fluminense como atual campeão.

Em 2023 e 2024, devido à baixa adesão, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), organizou a Copa Rio, competição menor que contou com apenas três times no ano passado — América, Vasco e Niteroiense.

As partidas da primeira fase começam no dia 18 de outubro e se encerram no dia 25. As Crias da Colina entram na disputa na segunda fase, que começa no dia 1 de novembro e se estende até o dia 23, quando o campeão será conhecido.

Regulamento do Carioca Feminino Sub-17

Na primeira fase, 10 times serão separados em cinco grupos e jogarão duas partidas entre si. Os vencedores avançam para a segunda fase, quando o Vasco entra na competição.

Nesta etapa, os seis classificados jogam entre si em turno único, com tabela a ser sorteada pela Federação do Rio de Janeiro (Ferj). Ao fim das seis rodadas, aquele que terminar em primeiro será declarado o campeão Estadual Sub-17 e garantirá uma vaga para o Brasileirão Feminino Sub-17 de 2026. Caso o time já esteja classificado, o vice-campeão herda a vaga e assim sucessivamente.

Em caso de empate na primeira fase, a decisão da classficação será nos pênaltis. Na segunda, se ocorrer, os critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto (entre os clubes empatados), menor número de cartões amarelos e, em último caso, sorteio.

Jogos do Carioca Feminino Sub-17

Primeira fase

Jogos de ida, 18 de outubro (sábado)

14h45: Santa Cruz x Bangu - estádio a definir 14h45: CIG 7 de Abril x Pérolas Negras/Daminhas da Bola - Estádio do Itaguaí AC 14h45: Riostrense x Búzios - Associação A. Guaratiba 14h45: América x Barcelona - estádio a definir 14h45: Angra x Resende - estádio a definir

Jogos de volta, 25 de outubro (sábado)

14h45: Bangu x Santa Cruz - Estádio Moça Bonita 14h45: Pérolas Negras/Daminhas da Bola x CIG 7 de Abril - CEFAN 14h45: Búzios x Riostrense - estádio a definir 14h45: Barcelona x América - Esporte Clube Miguel Couto 14h45: Resende x Angra - estádio a definir

