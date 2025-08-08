Jornalista opina sobre favoritos a Bola de Ouro
Premiação acontece no dia 22 de setembro, na França
Os nomes dos 30 jogadores indicados para a Bola de Ouro, prêmio da revista francesa France Football, foram divulgados na última quinta-feira (7). Um dia após o anúncio, o jornalista André Rizek palpitou sobre os jogadores favoritos ao título individual.
Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador revelou cinco nomes, dentro da lista de 30, que na opinião dele deveria levar o prêmio para casa. Dentre os atletas citados, há apenas um brasileiro. Trata-se de Raphinha, destaque da última temporada do Barcelona.
Ao raquear os jogadores, Rizek colocou o camisa 11 do time catalão na terceira colocação. O atacante ficou atrás apenas de Lamine Yamal, companheiro de time, e do Dembélé, do Paris Saint Germain. Além deles, o jornalista também citou Vitinho, também do clube francês, e Cole Palmer, do Chelsea.
A cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris. Veja abaixo o nome dos 30 jogadores que concorrem o prêmio:
Indicados a Bola de Ouro
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Serhou Guirassy (Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratschelia (Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Mo Salah (Liverpool)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
