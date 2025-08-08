Jornalista opina sobre favoritos a Bola de Ouro

Os nomes dos 30 jogadores indicados para a Bola de Ouro, prêmio da revista francesa France Football, foram divulgados na última quinta-feira (7). Um dia após o anúncio, o jornalista André Rizek palpitou sobre os jogadores favoritos ao título individual.

Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador revelou cinco nomes, dentro da lista de 30, que na opinião dele deveria levar o prêmio para casa. Dentre os atletas citados, há apenas um brasileiro. Trata-se de Raphinha, destaque da última temporada do Barcelona.

Ao raquear os jogadores, Rizek colocou o camisa 11 do time catalão na terceira colocação. O atacante ficou atrás apenas de Lamine Yamal, companheiro de time, e do Dembélé, do Paris Saint Germain. Além deles, o jornalista também citou Vitinho, também do clube francês, e Cole Palmer, do Chelsea.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris. Veja abaixo o nome dos 30 jogadores que concorrem o prêmio:

Indicados a Bola de Ouro

Ousmane Dembélé (PSG) Gianluigi Donnarumma (PSG) Jude Bellingham (Real Madrid) Désiré Doué (PSG) Denzel Dumfries (Inter de Milão) Serhou Guirassy (Dortmund) Erling Haaland (Manchester City) Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal) Achraf Hakimi (PSG) Harry Kane (Bayern de Munique) Khvicha Kvaratschelia (Napoli/PSG) Robert Lewandowski (Barcelona) Alexis Mac Allister (Liverpool) Lautaro Martínez (Inter de Milão) Scott McTominay (Napoli) Kylian Mbappé (Real Madrid) Nuno Mendes (PSG) João Neves (PSG) Pedri (Barcelona) Cole Palmer (Chelsea) Michael Olise (Bayern de Munique) Raphinha (Barcelona) Declan Rice (Arsenal) Fabian Ruiz (PSG) Virgil van Dijk (Liverpool) Vini Jr (Real Madrid) Mo Salah (Liverpool) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool) Vitinha (PSG) Lamine Yamal (Barcelona)