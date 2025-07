Em entrevista exclusiva ao Lance! concedida em maio deste ano, a atacante Amanda Gutierres falou sobre sua trajetória, o orgulho de defender a amarelinha e seus planos para o futuro. Um dos principais desejos da camisa 9 é atuar no futebol inglês.

continua após a publicidade

— No momento, não penso em sair daqui (do Palmeiras), mas claro que ainda tenho um desejo: o de jogar na Inglaterra (...) Vou trabalhar para isso, mas se não for isso, tenho certeza que farei boas escolhas — revelou a jogadora.

Maior artilheira do Palmeiras no futebol feminino, Amanda Gutierres é a principal marcadora da Seleção Brasileira na Copa América 2025, com cinco gols, e segue sonhando alto. Ela está um gol atrás da artilheira do torneio, a paraguaia Claudia Martínez.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras enfrenta Corinthians para seguir líder no Paulistão Feminino

Gutierres e a passagem pela França

Antes de chegar ao Verdão, Amanda defendeu o Santos e, em 2020, foi anunciada pelo Bordeaux, da França. A passagem pelo futebol europeu representou um divisor de águas na carreira da atacante, apesar dos obstáculos fora das quatro linhas, como a alimentação e a adaptação ao idioma e à cultura.

— Meu sonho era jogar na Europa. Comentei isso com meu empresário e com algumas meninas que eu era próxima. Passaram duas semanas e ele me ligou, falando do Bordeaux. Então aconteceu: eu pensei se valia a pena, se era o que eu queria. Pensei: eu pedi isso, então eu vou — contou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A centroavante do Brasil na Copa América

Amanda Gutierres foi titular na estreia da Copa América Feminina, contra a Venezuela, e marcou um dos gols do Brasil diante da Venezuela. Aos 31 minutos do primeiro tempo, a camisa 9 abriu o placar para o Brasil.

Na segunda rodada, na goleada sobre a Bolívia, a atacante também deixou sua marca. Começando no banco de reservas, Amanda entrou no segundo tempo e, já nos acréscimos, aproveitou um cruzamento de Kerolin para cabecear firme e fechar a vitória brasileira.

Com dois gols de falta de Yasmim, o Brasil venceu o Paraguai por 4 a 1 na noite desta terça-feira (22), em Quito, e garantiu vaga na semifinal da Copa América Feminina. Amanda Gutierres fez o terceiro gol do Brasil, Duda Sampaio o quarto e Claudia Martínez descontou.

Na semifinal, diante do Uruguai, Gutierres marcou dois gols na vitória por 5 a 1 diante do Uruguai. A centroavante balançou as redes de cabeça e de falta.