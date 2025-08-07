menu hamburguer
Com Marta na disputa, Bola de Ouro revela indicadas e categorias do futebol feminino

Marta, Arthur Elias e Amanda Gutierres são os brasileiros na lista

imagem cameraNo começo de agosto, Marta foi eleita melhor jogadora da Copa América Feminina 2025. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/08/2025
10:57
Atualizado há 2 minutos
A France Football divulgou nesta quinta-feira (7) a lista das indicadas à Bola de Ouro feminina de 2025. No futebol feminino, três brasileiros estão na lista: as atacantes Marta (Orlando Pride e Seleção Brasileira) e Amanda Gutierres (Palmeiras e Seleção), e Arthur Elias, treinador da amarelinha.

Relacionadas

Bola de Ouro 2025 premia a melhor jogadora da temporada, levando em conta desempenho individual, títulos, fair play e papel no time. Além disso, a France Football entrega o Troféu Kopa, para as melhores atletas sub-21, e o Troféu Yashin, para as goleiras que mais se destacaram no ano.

Troféu Cruyff reconhece os treinadores que comandaram as equipes com mais resultados na temporada. Já o Clube do Ano vai para a equipe com melhor campanha, mais indicados e maior impacto no futebol. Todas as categorias têm versões masculina e feminina.

Bola de Ouro 2025: todos os indicados no futebol feminino

Clube do ano (futebol feminino)

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (Espanha)
  • Lyon (França)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

Troféu Cruyff Feminino (Melhor treinador/a do futebol feminino)

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Arthur Elias (Seleção Brasileira)
  • Justine Madugu (Seleção da Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

Troféu Yashin Feminino – Melhor goleira

  1. Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Alemanha)
  2. Cata Coll (Barcelona, Espanha)
  3. Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
  4. Chiamaka Nnadozie (Brighton, Nigéria)
  5. Daphne van Domselaar (Arsenal, Holanda)

Troféu Kopa Feminino – Melhor jogadora sub-21

  1. Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra)
  2. Linda Caicedo (Real Madrid, Colômbia)
  3. Wieke Kaptein (Chelsea, Holanda)
  4. Claudia Martinez Ovando (Club Olimpia, Paraguai)
  5. Vicky Lopez (Barcelona, Espanha)

Indicadas à melhor jogadora do mundo

  1. Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
  2. Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
  3. Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
  4. Sandy Baltimore (Chelsea/França)
  5. Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
  6. Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
  7. Sofia Cantore (Juventus/Itália)
  8. Steph Catley (Arsenal/Austrália)
  9. Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
  10. Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
  11. Emily Fox (Arsenal/EUA)
  12. Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
  13. Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
  14. Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
  15. Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
  16. Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
  17. Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  18. Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
  19. Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
  20. Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
  21. Marta (Orlando Pride/Brasil)
  22. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
  23. Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
  24. Clara Mateo (Paris FC/França)
  25. Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
  26. Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
  27. Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
  28. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
  29. Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
  30. Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)

