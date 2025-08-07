Com Marta na disputa, Bola de Ouro revela indicadas e categorias do futebol feminino
Marta, Arthur Elias e Amanda Gutierres são os brasileiros na lista
A France Football divulgou nesta quinta-feira (7) a lista das indicadas à Bola de Ouro feminina de 2025. No futebol feminino, três brasileiros estão na lista: as atacantes Marta (Orlando Pride e Seleção Brasileira) e Amanda Gutierres (Palmeiras e Seleção), e Arthur Elias, treinador da amarelinha.
A Bola de Ouro 2025 premia a melhor jogadora da temporada, levando em conta desempenho individual, títulos, fair play e papel no time. Além disso, a France Football entrega o Troféu Kopa, para as melhores atletas sub-21, e o Troféu Yashin, para as goleiras que mais se destacaram no ano.
O Troféu Cruyff reconhece os treinadores que comandaram as equipes com mais resultados na temporada. Já o Clube do Ano vai para a equipe com melhor campanha, mais indicados e maior impacto no futebol. Todas as categorias têm versões masculina e feminina.
Bola de Ouro 2025: todos os indicados no futebol feminino
Clube do ano (futebol feminino)
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (Espanha)
- Lyon (França)
- Orlando Pride (Estados Unidos)
Troféu Cruyff Feminino (Melhor treinador/a do futebol feminino)
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Seleção Brasileira)
- Justine Madugu (Seleção da Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)
Troféu Yashin Feminino – Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona, Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton, Nigéria)
- Daphne van Domselaar (Arsenal, Holanda)
Troféu Kopa Feminino – Melhor jogadora sub-21
- Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra)
- Linda Caicedo (Real Madrid, Colômbia)
- Wieke Kaptein (Chelsea, Holanda)
- Claudia Martinez Ovando (Club Olimpia, Paraguai)
- Vicky Lopez (Barcelona, Espanha)
Indicadas à melhor jogadora do mundo
- Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
- Sandy Baltimore (Chelsea/França)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Sofia Cantore (Juventus/Itália)
- Steph Catley (Arsenal/Austrália)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
- Emily Fox (Arsenal/EUA)
- Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
- Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
- Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
- Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride/Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Clara Mateo (Paris FC/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
