Renato Maurício Prado aponta culpado por empate em Flamengo x Cruzeiro

O jornalista Renato Maurício Prado apontou o culpado pelo empate sem gols no confronto entre Flamengo e Cruzeiro. As duas equipes se enfrentaram, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o apito final da partida, o comunicador abriu uma transmissão ao vivo, no Youtube, e colocou Filipe Luís como o principal responsável pela não vitória do Rubro-Negro. Renato Maurício Prado questionou algumas decisões do treinador ao longo do confronto.

- É um resultado desastroso? Não. Mas é frustrante. Muito frustrante. Porque foi fruto de algumas coisas, que não consigo entender na cabeça de Filipe Luís. Qual o motivo de Plata como centroavante? Pior, mexeu o ataque inteiro e não tirou o Plata. Colocou o Bruno Henrique cedo e só foi colocar o Pedro e o Luis Araújo quando faltava 10 minutos para o final - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O pior, tirou o Arrascaeta e o Carrascal que eram os dois melhores em campo. Porque não colocou o Pedro e Luís Araújo nos lugares de Samuel Lino e Plata? Manteria o Arrascaeta e o Carrascal em campo. O Filipe, que deve continuar no cargo, mas precisa evoluir muito em alguns aspectos. Tá na hora de ele começar a rever algumas situações - concluiu.

Como foi Flamengo x Cruzeiro

Texto por: Lucas Bayer

O início do primeiro tempo no Maracanã contou com muita pressão do Flamengo, embalado pelo seu torcedor (que lotou a arquibancada). Aos cinco minutos, Samuel Lino, de cabeça, ajeitou a bola para Arrascaeta, mas o uruguaio não alcançou. Após a pressão inicial, o Cruzeiro buscou sair mais para o jogo, que começou a ficar pegado. Foram quatro cartões amarelos (dois para cada lado) antes dos 20 minutos.

Sem Pedro e Bruno Henrique, Arrascaeta foi o rubro-negro que mais esteve perto do gol e que teve as melhores oportunidades. Já pelo lado cruzeirense, Kaio Jorge, próximo do intervalo, teve duas grandes chances, mas parou no goleiro Rossi e no zagueiro Alex Sandro, que impediram o primeiro gol da partida.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo cenário que começou a partida: empurrando o Cruzeiro para o campo de defesa. Samuel Lino obrigou Cássio a fazer grande defesa logo aos seis minutos. A resposta cruzeirense veio minutos depois, com Matheus Pereira (Rossi mandou a bola para escanteio). Aliás, foram, pelo menos, duas finalizações seguidas do time mineiro. A verdade é que o confronto contou com boas oportunidades para ambos os lados.

Sem Pedro, no banco, o Flamengo sentiu falta de um homem de referência no ataque. Filipe Luís optou por colocar Bruno Henrique no lugar de Samuel Lino, mas a equipe seguiu sentindo a falta do camisa 9. Pedro, no entanto, só foi chamado aos 35' (no lugar de Arrascaeta).

A reta final da partida contou com fortes emoções. Afinal, Wiliam, do Cruzeiro, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Logo em seguida o técnico Leonardo Jardim colocou Gabigol em campo, no primeiro reencontro do camisa 9 com os rubro-negros no Maracanã desde a sua saída do clube.

Mesmo com um jogador a mais, o Flamengo não soube aproveitar a superioridade em campo e ficou com o empate. Para o Cruzeiro, o resultado é visto com bons olhos, uma vez que não deixa o líder disparar e não fica prejudicado com a expulsão.