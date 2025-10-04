Atacante do City lamenta morte de ex-namorada: ‘Te amo pra sempre’

A atacante Kerolin, do Manchester City e da Seleção Brasileira, publicou nas redes sociais uma homenagem lamentando a morte de Rafaela Del Biachi, com quem teve um relacionamento. A influenciadora morreu em um grave acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas, interior de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo em que Rafaela estava capotou, arremessando a jovem para fora do carro. Outra ocupante sobreviveu com escoriações leves e foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti, onde recebeu atendimento médico.

— É pretaaaaa… O céu está em festa agora! Eu te amo e vou te amar pra sempre, obrigada por ser luz em momentos que eu precisava que fosse, obrigada por ser dura quando eu precisasse que fosse, muito obrigada. Estou orgulhosa de você, da mulher que você é, da mãe que você é, sonhadora, lutadora! Você me inspirava muito. Como falávamos e sempre vai ser assim, te amo pra sempre, PRA SEMPRE. E da sua pequena xulinhaaaa. Agora, mais que tudo, será nossa. Vou cuidar pra você e por nós. Eu te amo eternamente. Meu anjo! — disse a atacante do City.

Horas antes do acidente, Rafaela havia compartilhado nas redes sociais um registro em uma boate de Campinas. Segundo o portal TH+, de Campinas, Kerolin, que está no Brasil se recuperando de uma lesão, foi até o local do acidente.

Kerolin também divulgou nos stories do Instagram as informações sobre o velório e o sepultamento da jovem.

— É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Rafaela Del Bianchi De Oliveira. Pessoa muito querida, Rafaela deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus conforte familiares e amigos neste momento de dor. O velório será realizado no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição (Amarais), no dia 04/10, a partir das 08h. O sepultamento ocorrerá às 11h. A família agradece pelas manifestações de carinho, apoio e solidariedade — diz a nota.

Quem era Rafaela?

Rafaela era influenciadora digital, somava mais de 20 mil seguidores no Instagram, e costumava compartilhar nas redes sociais conteúdos sobre seu cotidiano, incluindo lifestyle, treinos, humor e ações como criadora de conteúdo. Ela era mãe de uma menina de 11 anos.