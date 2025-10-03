Argentinos reagem à convocação de jogador do Palmeiras: ‘Ninguém entende’

Nesta sexta-feira (3), a Seleção Argentina anunciou a convocação do técnico Lionel Scaloni para amistosos visando a preparação para a Copa do Mundo. Flaco López e Anibal Moreno, do Palmeiras, foram convocados, e os argentinos reagiram. Os dois jogadores são destaques da temporada do Verdão.

Esta foi a segunda vez, e de forma consecutiva, que o atacante do Palmeiras é chamado pelo técnico Lionel Scaloni, enquanto o meio-campista comemora sua primeira chance com o treinador. Ambos são titulares de Abel Ferreira e devem desfalcar a equipe contra o Juventude no Brasileirão.

Nas redes sociais, muitos argentinos reagiram à convocação de Flaco López, do Palmeiras. Alguns, que lembram do jogador nos tempos de Lanús, aprovaram a chamada. Outros, gostariam de ver outros atacantes convocados. Veja abaixo.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ficará sem dupla da Seleção Argentina (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja reação dos argentinos com convocação de Flaco López, do Palmeiras

Tradução: Por que chamaram o Flaco López e não Maravilla Martínez, ninguém entende.

Tradução: Eu gosto da inclusão de Flaco López

Tradução: Como eu gosto de Flaco López. Um trio de Messi, Julian Álvarez e López (do Palmeiras)😍

Tradução: Que ele coloque Flaco López em campo e não fique só assistindo do banco.

Tradução: Espero que desta vez Scaloni dê alguns minutos a Flaco López, do Palmeiras. Otamendi continua jogando, e o melhor atacante da América do Sul não vai ter nem um minuto de jogo?

Dupla vai desfalcar o Verdão no Brasileião

O Palmeiras teve dois jogadores convocados pela Seleção Argentina para a próxima Data Fifa: o atacante Flaco López e o volante Aníbal Moreno. A lista foi divulgada nesta sexta-feira (3) e, com isso, a dupla será desfalque do time de Abel Ferreira no duelo contra o Juventude, marcado para o próximo dia 11, no Allianz Parque, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, válido pela 12ª rodada.

Os dois são titulares do Palmeiras de Abel Ferreira e, portanto, farão falta entre os 11 jogadores que devem iniciar a partida na casa alviverde nesta data da partida.

Os jogos amistosos da Seleção Argentina acontecerão nos dias 10 e 13 de outubro, contra Venezuela e Porto Rico, respectivamente, nos Estados Unidos.