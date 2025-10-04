Corinthians x Always Rady: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Libertadores
Equipes se enfrentam pela segunda rodada
Pela 2ª rodada da Libertadores Feminina, o Corinthians enfrenta o Always Ready, às 16h, no Estádio Florencio Sola, em Banfield. A partida será transmitida no Sportv e X Sports, na televisão fechada, e Goat, N Sports e CazéTV, no Youtube.
➡️ Veja tabela detalhada da Libertadores
Por conta do empate na estreia, as Brabas estão em terceiro no Grupo A, atrás do Independiente del Valle e Santa Fé, que está em primeiro após vencer o time boliviano. Por isso, uma vitória é essencial para o Timão aumentar as chances de classificação.
Como chega o Corinthians
Na estreia da Libertadores Feminina, as Brabas empataram em 1 a 1 com o Independiente del Valle. A atacante Jhonson foi bem acionada no início da partida, mas não conseguiu marcar. Ficou a cargo de Gabi Zanotti abrir o placar do jogo após sofrer pênalti. No entanto, na segunda etapa, Valencia aproveitou a sobra e chutou colocado no ângulo de Nicole.
Com esse resultado, o Corinthians entra pressionado para vencer o Always Ready, que foi goleado por 7 a 0 na primeira rodada. Um novo tropeço pode complicar a classificação ao mata-mata, ao passo que uma vitória faz com que o time dependa de si para classificar.
🟨 Jogadoras penduradas: Robledo
➡️ Atacante do Corinthians fala sobre briga pelo título da Libertadores Feminina
Como chega o Always Ready
A equipe boliviana teve vida dura na estreia da Libertadores Feminina. Perdeu por 7 a 0 para o Santa Fé e interrompeu sua sequência invicta de quatro jogos que defendia na liga nacional. No Campeonato Venezuelano, Mayli Yujra e Victoria Rodriguez são as artilheiras da equipe, com sete e seis gols, respectivamente, e são as esperanças contra o Corinthians.
🟨 Jogadoras penduradas: Alison Mamani
Tudo sobre Corinthians x Always Ready, pela Libertadores
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians x Always Ready
2ª rodada — Libertadores Feminina
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Florencio Sola (Banfield)
📺 Onde assistir: Sportv e X Sports (TV fechada) e Goat, N Sports e CazéTV (Youtube).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians (Técnico: Lucas Piccinato)
Nicole, Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza, Tamires, Day Rodriguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerquer, Gabi Zanotti, Robledo e Jhonson.
Always Ready (Técnico: Clemilson da Silva)
Wilson, Vargas, Mamani, Goncebatt, Karen Rodriguez, Chambi, Choque, Cusi, Vitoria Rodriguez, Caffaro e Ticona.
