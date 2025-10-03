Ex-árbitro vê erro de Ramon Abatti Abel em Flamengo x Cruzeiro

Durante a transmissão do empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro, o especialista de arbitragem Paulo César Oliveira apontou um erro na arbitragem de Ramon Abatti Abel que poderia ter mudado o rumo da partida. Segundo ele, o atacante Kaio Jorge deveria ter recebido um cartão amarelo por puxar a camisa de Saúl, no meio-campo.

Na ocasião, o atacante atrapalhou um ataque promissor da equipe rubro-negra e deveria ter sido advertido em campo, segundo o comentarista. Kaio Jorge voltou a repetir a dose e, desta vez, foi penalizado com um cartão amarelo por um puxão em Bruno Henrique, aos 30 minutos da segunda etapa.

Com isso, o camisa 19 levou o terceiro amarelo e está fora da partida contra o Sport, no próximo domingo (05), no Mineirão. O Cruzeiro ainda teve um jogador expulso, na reta final da partida. O lateral Willian acertou um carrinho em Bruno Henrique e levou o segundo cartão amarelo. Já o atacante Kaio Jorge deu lugar a Gabigol aos 41 minutos da etapa final.

O empate manteve as duas equipes na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Flamengo segue no topo da competição e chegou aos 55 pontos. Já o Cruzeiro, conquistou um ponto importante e segue na terceira colocação, com 51 pontos somados.

Clima de decisão em Flamengo x Cruzeiro

O clima no Maracanã foi digno de uma decisão de Campeonato Brasileiro, com as duas equipes buscando o resultado a todo o momento. No entanto, o confronto também ficou marcado por muitas faltas. Com menos de 25 minutos de jogo, o árbitro Ramon Abatti Abel já havia aplicado dois cartões amarelos para cada equipe.

Ao todo, foram distribuídos dez cartões amarelos e um vermelho durante os 90 minutos. Do total, sete desses cartões foram apresentados para jogadores do Cruzeiro e apenas três para os atletas do Flamengo.

