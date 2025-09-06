NFL se torna ainda mais brasileira e público repete show em arena lotada

Hino dos karaokês brasileiros, Evidências permeia entre o clichê e a demonstração pura de parte da identidade cultural do país. A composição gravada por Chitãozinho e Xororó na década de 1990 já ecoou em shows e bares em todos os cantos do Brasil, mas há dois anos adicionou na lista um evento gringo, que agora está cada vez mais verde e amarelo. O NFL São Paulo Game 2025 consolidou ainda mais a liga de futebol americano e teve, novamente, um estádio lotado cantando o ícone sertanejo. Em campo, Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs se enfrentaram.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A segunda edição do jogo internacional da NFL no Brasil já havia sido confirmada há meses, pouco depois do sucesso do primeiro jogo na capital paulista, entre Eagles e Packers, em 2024. A liga já olhava com carinho para o público brasileiro pela longa conexão de audiência, mas o evento in loco reforçou a aproximação entre instituição e a própria sociedade brasileira. Dos bastidores de transmissão aos gramados, o jogo da noite de sexta-feira, 5 de setembro, materializou isso.

Nas cadeiras da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, a vibração do público foi do começo ao fim e pouco precisou do auxílio dos constantes avisos escritos no telão com frases como “façam barulho, São Paulo” ou “façam ainda mais barulho”. Naturalmente o jogo criou uma atmosfera competitiva na beira do gramado, mesmo com uma presença massiva dos “Chiefs Kingdons”, bem maior que a torcida dos Chargers - apesar do time de Los Angeles ter o status de mandante.

continua após a publicidade

Quem esteve no jogo vivia o momento quase como uma missão. Pouco ingressos dado o tamanho do movimento de procura, preços bem acima da média para o padrão brasileiro e a sorte de ter a combinação de um jogo único no Brasil com a franquia que aqueles torcedores acompanham e apoiam. Isso tudo evidencia que há um engajamento dos fãs nas arquibancadas, que pagam pelo ingresso e compram junto todo o clima de ambientação à moda NFL, além de se mostrarem uma torcida extremamente atenta e entendida de cada regra e cada vírgula do que acontece no campo.

Porém, como tudo no Brasil, há sempre um jeitinho de melhorar e abrilhantar ainda mais aquilo que é importado. Desde a chegada dos clubes, os torcedores acompanharam como puderem os desembarques, deslocamentos para treinos e momentos de descontração de cada jogador dos elencos, que publicaram nas redes sociais experimentando comidas e produtos típicos brasileiros. No dia da partida, a playlist das caixas variava dos raps e hip-hops americanos até o funk e samba extremamente brasileiros.

continua após a publicidade

O auge, claro, ficou por conta de Evidência, tocada ja na reta final entre o terceiro e quarto quarto, levando o público à loucura - ainda mais. Abraços, celulares com lanternas e outras mãos soltas no alto cantaram forte o hino do sertanejo e karaokês, tudo isso enquanto jogo acontecia lá embaixo. O hino original da república, interpretado no evento por Ana Castela, também foi entoado de forma intensa.

Mesmo sendo a primeira rodada da temporada, os lançamentos, interceptações, tackles e touchdowns foram comemorados como nunca. Afinal, não se sabe quando e se será possível ver aqueles atletas ao vivo de novo, ainda mais no Brasil.

Chargers venceu o Chiefs no NFL São Paulo Game 2025. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Transmissões alavancam ainda mais a NFL no Brasil

Para quem não pôde estar na Neo Química Arena, acompanhou de casa o duelo vencido pelos Chargers contra Kansas. Mas com uma novidade também: haviam alguns meios possíveis de acompanhar a partida, com opções de narradores, comentaristas e repórteres variados para cada público.

É a primeira grande apresentação das emissoras brasileiras nessa nova etapa da NFL no Brasil, que agora tem os direitos de transmissão repartidos negociados com diferentes players. Isso não é coincidência ou por acaso, atesta como o produto da liga norte-americana convenceu o público e os executivos de mídia de que merecem as atenções devidas.

Seja de graça no YouTube, em streamings pagos ou na tradicional TV fechada, Chargers x Chiefs foram transmitidos em diversas plataformas na noite de sexta-feira. Agora, será cada vez mais comum ver essa cena, seja com o jogo de 2026 no Brasil ou com o restante da atual temporada nos próximos meses.

E os jogos que acontecem nos EUA, daqui até 8 de fevereiro, quando acontece o Super Bowl LX, na Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, também acabam servindo de aquecimento para o público já consolidado ou que será convertido para entrar na disputa de ingressos no próximo jogo em solo brasileiro.