Futebol Americano

NFL se torna ainda mais brasileira e público repete show em arena lotada

Festa nas arquibancadas reforça sucesso da liga no país, que ganha contornos ainda mais brasileiros dentro e fora do campo

Neo Química Arena NFL São Paulo Game futebol americano Los Angeles Chargers Kansas City Chiefs
imagem cameraMosaico da torcida nas arquibancadas da Neo Química Arena durante jogo da NFL. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 06/09/2025
07:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hino dos karaokês brasileiros, Evidências permeia entre o clichê e a demonstração pura de parte da identidade cultural do país. A composição gravada por Chitãozinho e Xororó na década de 1990 já ecoou em shows e bares em todos os cantos do Brasil, mas há dois anos adicionou na lista um evento gringo, que agora está cada vez mais verde e amarelo. O NFL São Paulo Game 2025 consolidou ainda mais a liga de futebol americano e teve, novamente, um estádio lotado cantando o ícone sertanejo. Em campo, Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs se enfrentaram.

A segunda edição do jogo internacional da NFL no Brasil já havia sido confirmada há meses, pouco depois do sucesso do primeiro jogo na capital paulista, entre Eagles e Packers, em 2024. A liga já olhava com carinho para o público brasileiro pela longa conexão de audiência, mas o evento in loco reforçou a aproximação entre instituição e a própria sociedade brasileira. Dos bastidores de transmissão aos gramados, o jogo da noite de sexta-feira, 5 de setembro, materializou isso.

Nas cadeiras da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, a vibração do público foi do começo ao fim e pouco precisou do auxílio dos constantes avisos escritos no telão com frases como “façam barulho, São Paulo” ou “façam ainda mais barulho”. Naturalmente o jogo criou uma atmosfera competitiva na beira do gramado, mesmo com uma presença massiva dos “Chiefs Kingdons”, bem maior que a torcida dos Chargers - apesar do time de Los Angeles ter o status de mandante.

Quem esteve no jogo vivia o momento quase como uma missão. Pouco ingressos dado o tamanho do movimento de procura, preços bem acima da média para o padrão brasileiro e a sorte de ter a combinação de um jogo único no Brasil com a franquia que aqueles torcedores acompanham e apoiam. Isso tudo evidencia que há um engajamento dos fãs nas arquibancadas, que pagam pelo ingresso e compram junto todo o clima de ambientação à moda NFL, além de se mostrarem uma torcida extremamente atenta e entendida de cada regra e cada vírgula do que acontece no campo.

Porém, como tudo no Brasil, há sempre um jeitinho de melhorar e abrilhantar ainda mais aquilo que é importado. Desde a chegada dos clubes, os torcedores acompanharam como puderem os desembarques, deslocamentos para treinos e momentos de descontração de cada jogador dos elencos, que publicaram nas redes sociais experimentando comidas e produtos típicos brasileiros. No dia da partida, a playlist das caixas variava dos raps e hip-hops americanos até o funk e samba extremamente brasileiros.

O auge, claro, ficou por conta de Evidência, tocada ja na reta final entre o terceiro e quarto quarto, levando o público à loucura - ainda mais. Abraços, celulares com lanternas e outras mãos soltas no alto cantaram forte o hino do sertanejo e karaokês, tudo isso enquanto jogo acontecia lá embaixo. O hino original da república, interpretado no evento por Ana Castela, também foi entoado de forma intensa.

Mesmo sendo a primeira rodada da temporada, os lançamentos, interceptações, tackles e touchdowns foram comemorados como nunca. Afinal, não se sabe quando e se será possível ver aqueles atletas ao vivo de novo, ainda mais no Brasil.

NFL São Paulo Game futebol americano Los Angeles Chargers Kansas City Chiefs
Chargers venceu o Chiefs no NFL São Paulo Game 2025. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Transmissões alavancam ainda mais a NFL no Brasil

Para quem não pôde estar na Neo Química Arena, acompanhou de casa o duelo vencido pelos Chargers contra Kansas. Mas com uma novidade também: haviam alguns meios possíveis de acompanhar a partida, com opções de narradores, comentaristas e repórteres variados para cada público.

É a primeira grande apresentação das emissoras brasileiras nessa nova etapa da NFL no Brasil, que agora tem os direitos de transmissão repartidos negociados com diferentes players. Isso não é coincidência ou por acaso, atesta como o produto da liga norte-americana convenceu o público e os executivos de mídia de que merecem as atenções devidas.

Seja de graça no YouTube, em streamings pagos ou na tradicional TV fechada, Chargers x Chiefs foram transmitidos em diversas plataformas na noite de sexta-feira. Agora, será cada vez mais comum ver essa cena, seja com o jogo de 2026 no Brasil ou com o restante da atual temporada nos próximos meses.

E os jogos que acontecem nos EUA, daqui até 8 de fevereiro, quando acontece o Super Bowl LX, na Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, também acabam servindo de aquecimento para o público já consolidado ou que será convertido para entrar na disputa de ingressos no próximo jogo em solo brasileiro.

