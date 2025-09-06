Apesar da derrota para os Los Angeles Chargers na estreia da temporada, Patrick Mahomes afirma que deixará o Brasil com uma boa lembrança em sua cabeça. Em entrevista coletiva após o NFL Game, em São Paulo, o astro do Kansas City Chiefs se declarou para a torcida brasileira e ressaltou o que mais impressionou durante o confronto na noite desta sexta-feira (5).

- Eu achei incrível, a torcida e a atmosfera. Foi muito legal. É algo que vou lembrar pelo resto da minha vida. Até mesmo o hino, o Hino Nacional do Brasil, ouvir todo mundo cantando e ver o quanto eles eram apaixonados por futebol americano. Essa parte foi realmente muito legal. Eu não vou lembrar do resultado, mas com certeza vou lembrar de ter estado aqui - afirmou o quarterback.

Mahomes também foi questionado sobre a qualidade do gramado da Neo Química Arena. No jogo de estreia da NFL no Brasil, em 2024, a grama do estádio do Corinthians foi alvo de críticas por parte de alguns atletas, executivos e até a mídia norte-americana. Dessa vez, o piso foi elogiado pelo tricampeão do Super Bowl, que anotou que anotou 258 jardas aéreas e 57 jardas corridas, além de dois touchdowns no duelo contra o Chargers nesta noite.

- Eu achei que foi bom. Os dois times jogam no mesmo campo, não teve muita gente escorregando. Teve um ou outro caso, mas isso faz parte do futebol [americano]. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho - iniciou o quarterback, que ainda rasgou elogiou às estruturas fornecidas aos Chiefs ao longo da semana no Brasil.

- Achei que o Brasil, no geral, nos recebeu muito bem. Desde o hotel, a comida, o trajeto até o jogo e o estádio. Eu achei que foi uma experiência ótima. Obviamente não foi o resultado que queríamos, mas foi algo que achei muito legal - completou.

'Jogos de muitas emoções', destaca Chris Jones

O defensor Chris Jones também ressaltou as diferentes emoções envolvidas no duelo entre Chiefs e Chargers na Neo Química Arena. O atleta de Kansas admitiu o nervosismo da estreia na temporada e acredita que isso interferiu em alguns dos erros cometidos pela equipe no revés em solo brasileiro.

- Como eu disse, esse jogo é um ponto de aprendizado. É o primeiro jogo da temporada. E você sempre tem grandes expectativas de vencer todos os jogos, especialmente o primeiro. No primeiro jogo da temporada, todo mundo fica nervoso, com muitas emoções. Os erros que cometemos por conta própria acabaram nos prejudicando. As faltas, por exemplo, são coisas que podemos corrigir, coisas que eu sinto que já fizemos melhor e que podemos ajustar. Precisamos prestar atenção nesta semana e corrigir para o próximo jogo contra o Philadelphia Eagles - explicou.

Patrick Mahomes analisou o Chargers como um time mais atento e com mais energia ao longo do confronto. O craque da franquia afirma que fica uma lição para os próximos confrontos, principalmente pelo nível técnico apresentado por adversários como os de Los Angeles nesta noite e o Eagles, próximo rival.

- Com certeza eu pude sentir isso bem no começo. Não sei exatamente em que momento foi, mas eles definitivamente entraram em campo com mais energia do que a gente. Nessa liga, todo mundo é bom demais pra você não igualar a energia do seu adversário. Acho que aprendemos uma lição valiosa hoje. Precisamos começar melhor, desde o início. Não vamos conseguir simplesmente virar e vencer todos os jogos. Os times são bons demais nessa liga. É uma grande lição pra gente, especialmente sendo um jogo de divisão - detalhou o quarterback.

Assim como Mahomes, Chris Jones viu a atmosfera do estádio como o grande diferencial da partida de estreia da temporada. O defensor agradeceu a oportunidade de atuar em um jogo internacional da NFL, o primeiro de Kansas em solo brasileiro.

- Antes de tudo, sou muito grato por termos tido a oportunidade de jogar no Brasil. Vocês são incríveis. Os torcedores foram muito bem, a atmosfera foi incrível. Eu queria que tivéssemos saído com a vitória - lamentou Jones.