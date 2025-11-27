Como manda tradição, os Detroit Lions e Dallas Cowboys abrem a 13ª semana da temporada na NFL. As equipem entram em campo contra os Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, respectivamente. A partida "extra" será entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. O primeiro jogo começa às 15h com transmissão da SporTV 2, assim como os outros dois.

O Dia de Ação de Graças, ou "Thanksgiving", é um dos feriados mais tradicionais dos Estados Unidos, assim, a principal liga de futebol americano do país consolidou sua própria conexão com o dia festivo e os torcedores do esporte.

A celebração é feita para homenagear os nativos que receberam os ingleses ao chegarem na América, além de ser um dia para se estar com a família e amigos, e agradecer às coisas boas da vida. A reunião coincide também tradicionalmente com a rodada tripla da NFL, que abre a 13ª semana da temporada.

Saiba horário e onde assistir à rodada de Thanksgiving da NFL

Para abrir a rodada no Dia de Ação de Graças, nesta quinta-feira (27), o Detroit Lions recebe o Green Bay Packers, às 15h (de Brasília), no Ford Field. Em seguida, em continuação da tradição, o confronto entre Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs acontecerá às 18h30 (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas (EUA).

Fechando a rodada tripla, o duelo escolhido para completar o tradicional dia foi entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, às 22h20 (de Brasília), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, Maryland (EUA). Todas as partidas do "Thanksgiving Day" serão transmitido pelo SporTV 2 – o último terá ainda imagens na GeTV.

