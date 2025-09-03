NFL no Brasil: conheça a história do Los Angeles Chargers

O Los Angeles Chargers será o mandante na partida contra o Kansas City Chiefs na sexta-feira (6), na Neo Química Arena, às 21h. O jogo é válido pela primeira rodada da temporada regular da NFL.

Esta será a segunda partida da NFL em território brasileiro. A primeira foi em setembro do ano passado, também na Neo Química Arena. Na ocasião, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29. A vitória foi fundamental para a campanha do Eagles, que conquistou o seu segundo título da história do Super Bowl.

Fundação do Los Angeles Chargers

A franquia foi fundada em 1959 por Barron Hilton, na cidade de Los Angeles, e começou a competir no ano seguinte, como um dos oito membros da American Football League (AFL). Porém, depois de apenas uma temporada, a equipe mudou sua sede para San Diego, por conta de problemas financeiros.

Sob o comando do treinador Sid Gillman, entre 1960 e 1969, o Chargers implementou o jogo aéreo no ataque, baseado em passes longos e foi um dos pioneiros desse movimento, revolucionando o esporte.

De 1961 até 2016, a franquia seguiu em San Diego. Em 2017, retornou a Los Angeles, em busca de maior atenção do público e após desavenças com o governo de San Diego quanto à construção de um novo estádio. Atualmente, o time manda os jogos no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, que tem capacidade para cerca de 70 mil torcedores, e divide o estádio com o Los Angeles Rams.

Jogadores históricos

LaDainian Tomlison, na posição de running back, é considerado um dos maiores de todos os tempos. Ele vestia a camisa 21 e tem seu número aposentado pelo Chargers. O jogador foi MVP na temporada 2006.

O Chargers tem, ainda, outras três camisas aposentadas: a 14, do quarterback Dan Fouts, a 19 do wide receiver Lance Alworth e a 55 do linebacker Junior Seau.

A franquia tem alguns jogadores e treinadores no Hall da Fama, como Dan Fouts, Junior Seau e LaDainian Tomlinson.

LaDainian Tomlison, MVP da temporada 2006 da NFL. Foto: Ronald Martinez/Getty Images

Campanha atual

Em 1997 e 2001, o Chargers viveu as piores temporadas de sua história. Porém, no draft de 2001, o time recrutou o running back LaDainian Tomlison e o quarterback Drew Brees, e a franquia conseguiu voltar aos playoffs em 2004.

Entre 2006 e 2009, a equipe conquistou quatro vezes seguidas a AFC West, mas não conseguiu chegar ao Super Bowl. Até 2016, o time manteve campanhas ruins, mas em 2017, quando retornou a San Diego, voltou a figurar no topo da AFC, ainda com altos e baixos.

Atualmente, o quarterback do Chargers é Justin Herbert, que foi selecionado para o time na primeira rodada do Draft de 2020. Com a equipe, ele chegou aos playoffs em 2022 e 2024, parando no WildCard nas duas. Ele é também o recordista de jardas passadas nos primeiros cinco anos de carreira.

Principais conquistas

O único troféu da AFL conquistado pelo Chargers foi em 1963, quando a franquia venceu o Boston Patriots por 51 a 10 na decisão. Em contrapartida, a franquia foi dez vezes campeã da Divisão Oeste da Conferência Americana, após a fusão da NFL com a AFL, em 1970.

Em 1994, o Chargers chegou pela primeira e única vez à final do Super Bowl, mas saiu derrotada pelo San Francisco 49ers por 49 a 26.