Entenda a tradição da NFL no dia de Ação de Graças

Longe ainda dos playoffs ou do Super Bowl, a NFL chega em sua primeira data comemorativa da temporada nesta quinta-feira (27). O dia de Ação de Graças se tornou tradição há mais de 90 anos, mas, até hoje, é muito aguardado pelos torcedores ao redor do mundo. Sabe como tudo começou? Segue aqui que o Lance! te conta o início dessa longa história.

As partidas serão, como de costume, dos Detroit Lions e Dallas Cowboys que enfrentam, em 2025, Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, respectivamente. A partida "extra" será entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens.

O Dia de Ação de Graças, ou "Thanksgiving", é um dos feriados mais tradicionais dos Estados Unidos, assim, a principal liga de futebol americano do país consolidou sua própria conexão com o dia festivo e os torcedores do esporte.

A celebração é feita para homenagear os nativos que receberam os ingleses ao chegarem na América, além de ser um dia para se estar com a família e amigos, e agradecer às coisas boas da vida. A reunião coincide também tradicionalmente com a rodada tripla da NFL, que abre a 13ª semana da temporada.

Como surgiu a tradição entre Thanksgiving e NFL?

A tradição de jogos da NFL neste feriado tem uma longa história, remontando há 90 anos, quando o Portsmouth Spartans se mudou para Detroit e se tornou o Detroit Lions. George A. Richards, proprietário dos Lions na época, introduziu o jogo de futebol americano no Dia de Ação de Graças para atrair a atenção para o time recém-relocado.

O primeiro jogo, contra os Chicago Bears, atraiu uma grande audiência, estabelecendo uma tradição que perdura até hoje. Vale lembrar que, embora seja um dos criadores dessa tradição, o Detroit Lions tem um histórico mediano na data, com 37 vitórias, 44 derrotas e dois empates.



Os Dallas Cowboys também se tornaram anfitriões tradicionais dos jogos de Thanksgiving, desde 1966, aproveitando a oportunidade para ganhar visibilidade durante o feriado. O sucesso dos Cowboys fez a liga manter o time também como fixo no dia festivo.

A NFL expandiu a tradição em 2006, adicionando um terceiro jogo ao calendário de Thanksgiving em horário nobre. Assim, a liga viu a oportunidade de aumentar as festividades e o entretenimento para os fãs.

Saiba onde assistir aos jogos da rodada de Thanksgiving da NFL

Para abrir a rodada no Dia de Ação de Graças, nesta quinta-feira (27), o Detroit Lions recebe o Green Bay Packers, às 15h (de Brasília), no Ford Field. Em seguida, em continuação da tradição, o confronto entre Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs acontecerá às 18h30 (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas (EUA).

Fechando a rodada tripla, o duelo escolhido para completar o tradicional dia foi entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, às 22h20 (de Brasília), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, Maryland (EUA). Todas as partidas do "Thanksgiving Day" serão transmitido pelo SporTV 2 – o último terá ainda imagens na GeTV.

