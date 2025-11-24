Matthew Stafford vive uma das fases mais impressionantes de sua carreira e, ao que tudo indica, a corrida pelo prêmio de MVP da NFL em 2025 passa diretamente por Los Angeles. Enquanto nomes como Drake Maye, Jonathan Taylor, Patrick Mahomes e Josh Allen dominaram as conversas iniciais, o Quarterback dos Rams transformou semanas de regularidade absoluta em um argumento incontestável: ele é hoje o jogador mais eficiente da liga.

Aos 37 anos e em sua 17ª temporada na NFL, Stafford tem jogado como se tivesse reencontrado a melhor versão de si mesmo. O desempenho recente não apenas remete aos grandes momentos da carreira, como a campanha do Super Bowl em 2021, mas supera vários deles, principalmente no quesito eficiência.

Na vitória por 34 a 7 sobre o Tampa Bay Buccaneers no último Sunday Night Football, ontem, Stafford atingiu 30 passes para touchdown no ano, alcançando a marca em apenas 11 jogos. A marca atingida de forma mais rápida em sua carreira. Incluindo temporadas em que passou de 40 TDs. O número faz parte de uma série de fatos que vem sustentando seu favoritismo ao prêmio. Ele lidera a NFL em first downs, registra a maior taxa de touchdowns da carreira (8%) e mantém rating de 112,7, também o mais alto que já teve.

E não se trata apenas de volume. Ele possui, segundo o Pro Football Focus, o maior número de passes considerados lançamentos em janelas apertadas, profundos ou executados com precisão técnica acima da média.

Matthew Stafford está reforçando a narrativa, semana após semana, de que sua temporada é sim especial. Dentro da red zone, sua taxa de acerto é superior a 65%, a mais alta para ele desde 2015, quando ainda estava no Detroit Lions. Além disso, quase não coloca a bola em risco: apenas 0,8% de seus passes são considerados interceptáveis, o menor índice da carreira.

A proteção ajuda e muito, claro. Isso porque os Rams têm a quarta melhor proteção da liga, em termos de linha ofensiva. Mas isso não significa uma vida tranquila. Matthew Stafford já foi atingido 37 vezes na temporada, ritmo que pode se aproximar de seus maiores números sob pressão. Ainda assim, ele mantém regularidade, timing e precisão.

Contra Tampa Bay neste último domingo, tudo isso ficou explícito logo no primeiro drive da noite: um avanço de 80 jardas em 10 jogadas, no qual completou todos os passes, encerrando a campanha com um touchdown para Davante Adams. A atuação embalou o SoFi Stadium, que em vários momentos ecoou o canto de "MVP" enquanto o Quarterback conduzia o time a 31 pontos apenas no primeiro tempo.

Stafford terminou o jogo com 25/35 passes completos, 273 jardas e três touchdowns. E fez parecer simples. Se mantiver a produção, ele pode se tornar apenas o terceiro Quarterback da história a registrar 45 ou mais touchdowns e acima de 70% de passes completos em uma mesma temporada, feitos já alcançados por Drew Brees e Aaron Rodgers.

Além disso, Matthew vive uma sequência histórica. São 27 passes consecutivos para touchdown sem sofrer interceptações. E, mesmo com o desgaste natural da idade, o QB vem demonstrando tomadas de decisão rápidas e total domínio do sistema ofensivo.

Com a vitória sobre os Buccaneers, os Rams chegaram a 9–2 e assumiram a liderança isolada da NFC. E se esse ritmo continuar, Los Angeles não apenas se consolida como um dos favoritos à conferência, como coloca seu Quarterback mais experiente na rota para o primeiro MVP da carreira. E, quem sabe, para mais uma corrida rumo ao Super Bowl na casa do rival de divisão, 49ers.