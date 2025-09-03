NFL no Brasil: conheça a história do Kansas City Chiefs

O Kansas City Chiefs será o visitante no confronto contra o Los Angeles Chargers na sexta-feira (5), na Neo Química Arena, na segunda partida da história da NFL no Brasil. O time conta com o apelo da torcida brasileira, já que possui a quarta maior torcida no país. Além disso, os Chiefs são considerados uma das franquias mais tradicionais e bem-sucedidas da NFL (National Football League).

continua após a publicidade

➡️ NFL: Chargers e Chiefs viajam rumo ao Brasil; veja programação

Anteriormente nomeado Dallas Texans, o Chiefs foi fundado por Lamar Hunt, empresário e um dos fundadores da AFL (American Football League) — que mais tarde se juntou à NFL — e da Major League Soccer.

Inicialmente, os Texans jogavam em Dallas, no estado do Texas. No entanto, devido a dificuldades financeiras e problemas de popularidade, Hunt decidiu transferir a equipe para Kansas City, Missouri, em 1963, marcando assim o início do nome Kansas City Chiefs.

continua após a publicidade

Principais conquistas

A primeira conquista da equipe no Super Bowl foi em 1970, na quarta edição do campeonato. Após essa conquista, os Chiefs venceram o campeonato novamente em 2020, 2023 e 2024, sendo o único time a vencer duas finais consecutivas e chegar à terceira em temporadas seguidas. O time é detentor também de uma das maiores sequências de vitórias da liga, com 15 triunfos.

A franquia também se consagrou no campeonato da AFL em 1962, sendo este o primeiro título antes da fusão da AFL com a NFL. Além disso, foram tricampeões consecutivos da AFC (American Football Conference) no período de 2020 a 2022.

continua após a publicidade

Chicago Bears x Kansas City Chiefs - Pré-Temporada NFL 2025 ( Foto: Jamie Squire/AFP)

Nova dinastia

Patrick Mahomes mudou a posição do time quando chegou em 2017, tornando-o ascendente no campeonato. Antes do início do quarterback, Kansas City tinha apenas um título conquistado. Desde a estreia como titular, em 2018, Mahomes liderou a equipe nos três títulos de Super Bowl seguintes, além de chegar novamente à final em 2025 e em sete aparições consecutivas no AFC Championship Game. Ele é um dos cinco quarterbacks na história da NFL a vencer três ou mais Super Bowls como titular.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de Mahomes, Travis Kelce, tight end na franquia desde 2013, é considerado uma parte fundamental na conquista dos três Super Bowls, acumula dez convocações para o Pro Bowl e é apontado como um dos melhores da história em sua posição.