Corinthians

Arena do Corinthians define protocolo de recuperação do gramado antes de próximo jogo

Agrônomo responsável pelo campo explica quais são os passos tomados após jogo da NFL

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 06/09/2025
05:45
  • Matéria
  Mais Notícias

Poucos minutos após o apito final no duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, pelo NFL Game, em São Paulo, já era possível ver em campo as movimentações para a desmontagem das estruturas usadas no duelo de futebol americano e o início do protocolo de recuperação do gramado da Neo Química Arena. Até o próximo jogo do Corinthians no estádio, na quarta-feira (10), a administração da arena garante que o piso natural está apto para o confronto válido pela Copa Do Brasil, contra o Athletico-PR.

O engenheiro agrônomo João Paulo de Abreu, responsável pelo gramado do estádio do Corinthians, explicou à reportagem do Lance! qual o passo a passo a ser seguido ao longo dos cinco dias que separam os eventos. O primeiro deles é a passagem de um carro que escova a grama e ajuda a retirar o tufos que foram acumulados ao longo do duelo entre Chiefs e Chargers. Além disso, a prática ajuda a levantar o gramado e ajudar no corte dele, que é a etapa seguinte.

- O corte ajuda a tirar as marcas claras e escuras colocadas nesse campo de futebol americano e também nos ajuda fazer as marcações do futebol padrão. O processo vai durar a noite toda hoje e vamos seguir trabalhando até quarta-feira, quando acontece o próximo jogo do Corinthians - iniciou o especialista. Ele ressalta que uma das partes mais trabalhosas é retirar a tinta usada nas marcações da outra modalidade.

- Vamos iniciar na sequência o processo de apagar a tinta da grama e apagar a marcação do campo de futebol americano. A gente começa a retirada dessa marca com um wap [limpeza com jato pressurizado água], mas também usamos esfregão, água corrente… tudo isso para tirar o máximo possível. Ficando uma parte, a gente passa um corante verde por cima - explica o engenheiro agrônomo.

Outras ações específicas serão usadas para melhorar a qualidade da grama até o uso dela pelo Corinthians na Copa do Brasil. O especialista afirma que produtos focados no fortalecimento da grama serão dosados ao longo dos dias e ministrados em paralelo aos cuidados tradicionais, como irrigação e iluminação natural e artificial.

Gramado da Neo Química Arena em jogo da NFL
Gramado da Neo Química Arena, usado na NFL, passará por reformas até o próximo jogo do Corinthians. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Neo Química Arena seguiu orientações da NFL

Enquanto o gramado seguirá em recuperação para o jogo do Corinthians na próxima semana, a administração da Neo Química Arena finaliza o trabalho em parceria com a NFL com saldo positivo. Em 2024, o campo do estádio foi alvo de críticas por parte dos atletas de Eagles e Packers, executivos das franquias e até a mídia norte-americana. Dessa vez, a grama foi elogiada por astros da liga, como Patrick Mahomes e Chris Jones, além do head coach dos Chargers, Jim Harbaugh.

A mudança de imagem deixada pela administração da arena e se dá pela adoção de algumas medidas indicadas pela própria NFL, que recebeu as críticas feitas na última temporada, inclusive da mídia norte americana.

Um desses apontamentos negativos foi sobre a irrigação do campo. A administração do estádio passou a controlar mais o tempo e a frequência que a grama era molhada. O Diretor de Gramados da NFL, Nick Pappas, atuou diretamente em parceria com a equipe brasileira para passar as orientações de melhoria e indicar o melhor cenário a ser deixado pelo estádio para as equipes norte-americanas.

