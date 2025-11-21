O Kansas City Chiefs chega à Semana 12 em um cenário pouco comum na era Patrick Mahomes e Travis Kelce. Com campanha de 5 vitórias e 5 derrotas, a equipe recebe o Indianapolis Colts (8–2) em meio a uma disputa acirrada na AFC West e sob enorme pressão depois de perder para o Denver Broncos nos segundos finais na semana passada.

Os Broncos lideram a divisão com 9–2, enquanto os Chiefs aparecem apenas em terceiro, atrás também do Los Angeles Chargers. Um momento raro para um time que domina a AFC Oeste desde 2017.

Travis Kelce, Tight End e estrela da equipe de Kansas City, entende que o momento é muito delicado para a equipe. Em seu podcast "New Heights", em que ele apresenta junto com o próprio irmão, Jason Kelce, o jogador de 36 anos falou sobre o momento de urgência do time.

- Basicamente temos que ganhar tudo. É frustrante. Estamos 5–5, entrando na parte final do calendário, com sete jogos restantes. Basicamente precisamos ganhar todos. Faz muito tempo que não vivo algo assim. É ainda mais frustrante porque sabemos o elenco que temos, o talento que temos, os treinadores que temos. Cada um precisa olhar no espelho, afirmou Travis Kelce.

O jogador está em seu último ano de contrato com o Kansas City Chiefs e voltou a ser questionado sobre seu futuro depois de revelar que cogitou aposentadoria após a derrota no Super Bowl LIX. O camisa 87 explicou que pretende tomar uma decisão cedo, antes que a equipe entre de vez no período de draft e free agency:

- Quero dar ao Chiefs uma chance justa. Comigo voltando ou não. E o contrário também: se eles me quiserem ou não. Quero decidir antes de tomarem decisões importantes para o elenco. Mas isso só vai ser pensado no fim da temporada, revelou Kelce.

Em seu 13º ano na NFL, todos eles pelos Chiefs, Travis Kelce já está consolidado como um dos maiores Tight Ends da história da liga. Publicamente, ele sempre afirmou que não se imagina vestindo outra camisa que não seja a de Kansas City. Porém, caso a equipe opte por não renovar seu contrato na NFL - algo improvável e surpreendente - e Kelce decida continuar em atividade, essa visão continuar na mesma equipe teria que mudar.