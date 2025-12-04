Aparentemente, é para ser em grande estilo. A equipe Cadillac vai aproveitar o Super Bowl de 2026 para estrear a pintura oficial de seu carro de Fórmula 1. O comercial será exibido durante a transmissão do evento, em fevereiro, e faz parte da estratégia para construir uma base de fãs antes da estreia da equipe, no Grande Prêmio da Austrália, em março.

A escolha do Super Bowl se justifica pelos números de audiência que são gerados habitualmente pela final da NFL. Dan Towriss, CEO da Cadillac na Formula 1, explicou a decisão.

- Existe esse status de azarão como uma marca americana que está apenas entrando na Fórmula 1, mas fazendo isso do zero, enfrentando rivais europeus que vêm aprimorando suas habilidades há décadas - pontuou.

Estadunidense

A Cadillac busca enfatiza o diferencial como única fabricante americana oficialmente inscrita na F1. A Haas, embora sediada nos Estados Unidos, utiliza motores Ferrari. O curioso é que a debutante vai adotar a mesma estratégia, ao menos por ora. A ideia é que a General Motors comece a produzir os motores a partir de 2029. A Ford também estará na parceria.

A nova equipe é uma joint venture entre a General Motors e a TWG Motorsports, braço da TWG Global. O grupo é liderado por Mark Walter, CEO e fundador da Guggenheim Partners, proprietário do Los Angeles Lakers e do Los Angeles Dodgers. Walter tem patrimônio estimado em US$ 12,9 bilhões.

Cadillac demonstra interesse em contratar Charles Leclerc

Mario Andretti, conselheiro da Cadillac, expressou interesse em contratar Charles Leclerc para a futura 11ª equipe da Fórmula 1. O ex-piloto de 85 anos fez a declaração em meio aos rumores sobre uma possível saída do piloto monegasco da Ferrari após 2026, dependendo dos resultados da equipe italiana.