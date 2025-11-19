NFL em Paris? Saints pode desembarcar na França em 2026
Com campanha negativa em 2025, Saints podem ter primeiro jogo da NFL na França em 2026
O New Orleans Saints está perto de entrar para a história da NFL como o primeiro time a disputar um jogo de temporada regular em Paris. A possibilidade, que já vinha sendo discutida internamente, foi confirmada publicamente por Dennis Lauscha, presidente da franquia, em evento realizado nesta semana.
Segundo reportagem de Jeff Duncan, do NOLA.com, a liga e os administradores do estádio francês seguem ajustando detalhes para viabilizar o evento. A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito em breve e, possivelmente, ainda nas próximas semanas, segundo o repórter Adam Schefter.
A NFL nunca teve nenhum jogo em Paris, mas a especulação vem de longa data.
Embora a NFL já tenha expandido seu calendário internacional para Londres, Alemanha, Brasil e Espanha, a capital francesa nunca recebeu uma partida da liga. Ainda assim, Paris sempre foi vista como candidata estratégica para a expansão internacional da liga.
- Temos os direitos de marketing para França e Mônaco. Então, jogar lá é algo que realmente estamos tentando concretizar. Vocês devem ouvir novidades sobre isso muito em breve, afirmou o dono dos Saints.
O plano envolve o Stade de France, palco principal dos Jogos Olímpicos de 2024, e uma das arenas mais versáteis da Europa.
O movimento dos Saints ocorre em um contexto de ampliação global da NFL. Ainda, segundo a imprensa dos Estados Unidos, a liga pretende acrescentar dois jogos internacionais ao calendário de 2026.
Para 2025, já estão confirmados um jogo na Austrália, um no Brasil (Rio de Janeiro), e o retorno do México, que não recebe partidas desde 2022.
Enquanto projeta sua ida à Europa, o New Orleans Saints segue buscando reencontrar o rumo na NFL. Com campanha de apenas 2 vitórias e 8 derrotas, a equipe volta de sua semana de descanso para enfrentar o Atlanta Falcons (3–7) em duelo divisional da NFC Sul.
