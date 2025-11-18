O futebol americano universitário vai atravessar fronteiras e desembarcar pela primeira vez no Brasil. Os amantes da bola oval poderão acompanhar de perto a primeira partida de futebol americano entre universidades dos Estados Unidos, no país. O evento chamado "College Football Brasil" irá realizar um jogo válido pela temporada regular do College Football, e está confirmado para o dia 30 de agosto de 2026, com uma série de atividades e experiências programadas ao longo da semana. A cidade ainda será divulgada.

Idealizado pela Brasil Sports Business, o College Football Brasil tem como objetivo aproximar o público brasileiro da cultura do esporte universitário americano, em uma celebração que une tradição, espetáculo e intercâmbio cultural.

A partida faz parte do projeto de expansão internacional da NCAA, que busca aproximar novas audiências do esporte universitário americano. A ideia é simples, mas ambiciosa: levar para fora dos Estados Unidos toda a atmosfera que envolve o college football, das bandas marciais à energia das torcidas estudantis, e apresentar essa cultura a um público apaixonado por futebol americano.

Além da partida, a programação contará com clínicas esportivas, ações sociais, ativações turísticas e experiências imersivas que prometem transformar a cidade escolhida em um verdadeiro palco do College Football.

— O College Football Brasil representa um passo histórico para o esporte no país. É uma oportunidade de mostrar que o Brasil tem estrutura, público e paixão para receber grandes eventos internacionais, ao mesmo tempo em que promove um encontro de culturas e abre novas portas para o desenvolvimento do futebol americano nacional — destaca Bruno Leonardo Guilherme, gestor esportivo e fundador da Brasil Sports Business.

Com expectativa de casa cheia e ampla movimentação turística e econômica, o College Football Brasil 2026 simboliza o início de um novo capítulo para o esporte no país, consolidando o Brasil como um dos destinos oficiais do futebol americano fora dos Estados Unidos.

O jogo representa mais um passo no avanço do futebol americano no Brasil. Depois de receber partidas da NFL, o país agora se prepara para viver de perto a energia única do college football, onde nascem as próximas estrelas da liga profissional e onde o esporte é vivenciado com intensidade quase religiosa nos Estados Unidos.

Informações sobre as equipes do College Football e venda de ingressos devem ser divulgadas em breve.

