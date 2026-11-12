NFL Experience chega a Fortaleza com entrada gratuita; veja datas e atrações do evento
Evento terá exposição do Troféu Vince Lombardi
A NFL levará pela primeira vez um evento oficial ao Nordeste do Brasil. Entre os dias 20 e 22 de novembro, Fortaleza receberá a NFL Experience, iniciativa que busca aproximar os torcedores do futebol americano por meio de atividades interativas, exposição de um dos principais troféus do esporte e venda de produtos oficiais.
A programação será realizada no RioMar Fortaleza Shopping, com entrada gratuita mediante cadastro no aplicativo NFL OnePass.
A atração chega à capital cearense após a estreia em Curitiba, no mês passado. A iniciativa faz parte do plano de expansão da National Football League no Brasil e estará disponível para visitantes de todas as idades durante o feriado prolongado do Dia Nacional da Consciência Negra.
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Quais são as atrações da NFL Experience em Fortaleza?
O público terá acesso a três estações interativas inspiradas nas atividades dos jogadores da liga. No quarterback challenge, os participantes poderão testar a precisão dos lançamentos. Já o jump wall será dedicado aos saltos, enquanto a reflex zone desafiará os reflexos dos visitantes.
Outro destaque será a exposição do Troféu Vince Lombardi, concedido ao campeão do Super Bowl. Os torcedores poderão fotografar ao lado da peça e entrar no clima da decisão da NFL, marcada para fevereiro de 2027.
A programação também contará com uma claw machine, máquina que distribuirá brindes e cupons de desconto para compras no comércio eletrônico oficial da liga. Além disso, uma loja especial estará disponível no local, com produtos oficiais da NFL.
Qual é o horário de funcionamento da NFL Experience?
A programação será dividida em três dias, com horários diferentes no domingo. Confira:
- 20 de novembro (sexta-feira): das 10h às 22h;
- 21 de novembro (sábado): das 10h às 22h;
- 22 de novembro (domingo): das 13h às 21h.
A entrada será gratuita, mas os interessados deverão realizar um cadastro pelo aplicativo NFL OnePass, disponível para download no site oficial da liga.
NFL amplia presença no Brasil
A realização da NFL Experience em Fortaleza representa a primeira iniciativa oficial da liga na região Nordeste. O projeto integra a estratégia de aproximação com os torcedores brasileiros, que já demonstraram interesse pelo futebol americano em diferentes partes do país.
Na temporada 2026, o Rio de Janeiro recebeu uma partida da NFL no Maracanã. O confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys terminou com vitória dos Ravens e reuniu 72.792 torcedores, registrando o maior público em eventos esportivos no Brasil naquele ano.
Com a chegada da NFL Experience ao Ceará, a liga amplia sua presença no território nacional e oferece aos fãs uma oportunidade de participar de atividades relacionadas ao esporte sem precisar acompanhar uma partida oficial.
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