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NFL Experience chega a Fortaleza com entrada gratuita; veja datas e atrações do evento

Evento terá exposição do Troféu Vince Lombardi

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 17:14
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Visitantes na NFL Experience, ao redor de arco amarelo com logotipo da NFL em área de exposição.
NFL chega em Fortaleza para o primeiro evento no Nordeste do Brasil (Foto: Divulgação)

A NFL levará pela primeira vez um evento oficial ao Nordeste do Brasil. Entre os dias 20 e 22 de novembro, Fortaleza receberá a NFL Experience, iniciativa que busca aproximar os torcedores do futebol americano por meio de atividades interativas, exposição de um dos principais troféus do esporte e venda de produtos oficiais.

A programação será realizada no RioMar Fortaleza Shopping, com entrada gratuita mediante cadastro no aplicativo NFL OnePass.

A atração chega à capital cearense após a estreia em Curitiba, no mês passado. A iniciativa faz parte do plano de expansão da National Football League no Brasil e estará disponível para visitantes de todas as idades durante o feriado prolongado do Dia Nacional da Consciência Negra.

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Quais são as atrações da NFL Experience em Fortaleza?

O público terá acesso a três estações interativas inspiradas nas atividades dos jogadores da liga. No quarterback challenge, os participantes poderão testar a precisão dos lançamentos. Já o jump wall será dedicado aos saltos, enquanto a reflex zone desafiará os reflexos dos visitantes.

Outro destaque será a exposição do Troféu Vince Lombardi, concedido ao campeão do Super Bowl. Os torcedores poderão fotografar ao lado da peça e entrar no clima da decisão da NFL, marcada para fevereiro de 2027.

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A programação também contará com uma claw machine, máquina que distribuirá brindes e cupons de desconto para compras no comércio eletrônico oficial da liga. Além disso, uma loja especial estará disponível no local, com produtos oficiais da NFL.

Taça Lombardi da NFL em vitrine, refletida no vidro, com sinal EXPERIENCE CENTRAL ao fundo.
NFL chega em Fortaleza para o primeiro evento no Nordeste do Brasil (Foto: Divulgação)

Qual é o horário de funcionamento da NFL Experience?

A programação será dividida em três dias, com horários diferentes no domingo. Confira:

  • 20 de novembro (sexta-feira): das 10h às 22h;
  • 21 de novembro (sábado): das 10h às 22h;
  • 22 de novembro (domingo): das 13h às 21h.

A entrada será gratuita, mas os interessados deverão realizar um cadastro pelo aplicativo NFL OnePass, disponível para download no site oficial da liga.

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NFL amplia presença no Brasil

A realização da NFL Experience em Fortaleza representa a primeira iniciativa oficial da liga na região Nordeste. O projeto integra a estratégia de aproximação com os torcedores brasileiros, que já demonstraram interesse pelo futebol americano em diferentes partes do país.

Na temporada 2026, o Rio de Janeiro recebeu uma partida da NFL no Maracanã. O confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys terminou com vitória dos Ravens e reuniu 72.792 torcedores, registrando o maior público em eventos esportivos no Brasil naquele ano.

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Com a chegada da NFL Experience ao Ceará, a liga amplia sua presença no território nacional e oferece aos fãs uma oportunidade de participar de atividades relacionadas ao esporte sem precisar acompanhar uma partida oficial.

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