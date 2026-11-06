NFL Flag reúne 28 equipes em São Paulo por vagas no Campeonato Nacional

O Campeonato Regional de NFL Flag de São Paulo será disputado neste fim de semana, nos dias 7 e 8 de novembro, com a participação de 28 equipes das categorias Sub-12 e Sub-14. A competição será realizada no Campo de Rugby do Parque Ceret, na Zona Leste da capital paulista, e definirá oito classificados para o Campeonato Nacional, marcado para o fim do mês.

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Cada categoria contará com 14 equipes, entre escolas, institutos, projetos esportivos e clubes. Ao fim das disputas, quatro times Sub-12 e outros quatro Sub-14 garantirão presença na competição nacional, programada para os dias 28 e 29 de novembro, também em São Paulo. O local ainda será anunciado pela organização.

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A edição de 2026 conta excepcionalmente com a participação de clubes de flag football. A partir da temporada 2027/2028, os campeonatos regionais terão uma mudança no formato e serão destinados exclusivamente a escolas e projetos sociais esportivos sem fins lucrativos vinculados ao programa NFL Flag nas Escolas.

NFL amplia programa de flag football no Brasil

Lançado no Brasil em 2023, o NFL Flag é o programa oficial da liga para desenvolver a modalidade entre crianças e adolescentes. Atualmente, a iniciativa alcança mais de 10 mil jovens por meio de projetos gratuitos realizados em parceria com escolas públicas.

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Em 2026, o programa expandiu sua presença para outras regiões do país. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, a NFL estabeleceu parcerias em Petrópolis (RJ), com o Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba, além de uma iniciativa com a Prefeitura de Guarulhos (SP).

Em setembro, a liga também anunciou um investimento de quase US$ 160 mil em quatro organizações sociais brasileiras. As iniciativas apoiadas devem alcançar mais de 3 mil participantes.

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Flag football fará estreia nos Jogos Olímpicos de 2028

O crescimento da modalidade também está relacionado à sua entrada no programa olímpico. O flag football fará sua estreia nos Jogos de Los Angeles 2028. Diferentemente do futebol americano tradicional, a modalidade não permite contato físico direto: os jogadores precisam retirar uma das bandeiras presas à cintura do adversário para interromper a jogada.

Segundo dados divulgados pela NFL, o esporte reúne aproximadamente 20 milhões de praticantes em mais de 100 países.

Outro passo para a expansão da modalidade foi anunciado nesta semana. A NFL e a TMRW Sports confirmaram a criação da Premier Flag, liga profissional masculina e feminina de flag football. A competição tem estreia prevista para o verão norte-americano de 2027, nos Estados Unidos.

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