NFL tem rodada tripla no Dia de Ação de Graças com Chiefs x Bills; veja onde assistir
Programação da Semana 12 contará com seis transmissões ao vivo nesta semana
A Semana 12 da temporada regular da NFL contará com uma grade especial marcada pelas tradicionais partidas do Dia de Ação de Graças, celebrado nesta quinta-feira (26). Ao todo, serão seis jogos transmitidos ao vivo ao longo da semana — divididos em duas rodadas triplas na quinta-feira e no domingo (29) —, somando cerca de dez horas de futebol americano no sportv2 e na Ge TV.
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A maratona da quinta-feira inicia-se às 15h (horário de Brasília) no sportv2, com o confronto divisional entre Chicago Bears e Detroit Lions, narrado por Breno Monsef e comentado por Paulo Mancha. Às 18h30, o mesmo canal exibe o clássico entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, com locução de Rodrigo Franco e análises de Alex Porto.
Encerrando a noite festiva às 22h20, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills duelam com transmissão simultânea no sportv2 e na Ge TV. A partida terá narração de Everaldo Marques e comentários de Antony Curti, que destacou a importância do encontro entre dois dos principais quarterbacks da liga:
— O encontro entre Patrick Mahomes e Josh Allen é sempre especial porque é um duelo de MVPs. Mas este pode ser o jogo do ano, porque quem vencer ficará muito mais perto do mando de campo nos playoffs — diz Antony Curti.
Programação de domingo e agenda completa
No domingo (29/11), outras três partidas completam a grade da Semana 12. Às 15h, New Orleans Saints e Cincinnati Bengals abrem o dia no sportv2, sob o comando de Luiz Prota na narração e Alex Porto nos comentários. Às 18h25, Washington Commanders e Arizona Cardinals entram em campo com exibição no sportv2 e na Ge TV, na voz de Rodrigo Lazarini e análises de Pedro Pinto. Fechando a rodada às 22h20, Las Vegas Raiders e Cleveland Browns medem forças no sportv2, com narração de Breno Monsef e comentários de Antony Curti.
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Quinta-feira, 26 de novembro
- 15h00 – Chicago Bears x Detroit Lions (sportv2)
- 18h30 – Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys (sportv2)
- 22h20 – Kansas City Chiefs x Buffalo Bills (sportv2 e Ge TV)
Domingo, 29 de novembro
- 15h00 – New Orleans Saints x Cincinnati Bengals (sportv2)
- 18h25 – Washington Commanders x Arizona Cardinals (sportv2 e Ge TV)
- 22h20 – Las Vegas Raiders x Cleveland Browns (sportv2)
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