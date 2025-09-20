Aos 38 anos, David Luiz iniciou um novo capítulo em sua carreira internacional ao acertar com o Pafos, do Chipre, e retornar à disputa da Champions League. Contudo, essa mudança atípica ocorreu porque o brasileiro não encerrou sua trajetória no futebol nacional da forma que desejava, especialmente com a camisa do Fortaleza, clube que defendeu no primeiro semestre de 2025. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele revelou detalhes sobre a decisão que o levou a deixar o Leão à época. Assista ao vídeo abaixo:

Após trajetória vitoriosa na Europa — com passagens por Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal —, David retornou ao Brasil em 2021 para defender o time de maior torcida do país. Ao longo de três temporadas e meia, viveu momentos marcantes, com destaque para o ano de 2022, quando conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. No entanto, o ciclo no Rubro-Negro encerrou-se de forma precoce para o jogador.

🛡️ David Luiz 🤝 Fortaleza 🔴⚪🔵

Após sua passagem pelo Rio de Janeiro, David Luiz seguiu em sua trajetória no futebol brasileiro, desta vez retornando a uma região com a qual já possuía familiaridade: o Nordeste. A mudança representava um reencontro simbólico com um território pelo qual o atleta demonstrava gratidão — foi em Salvador, no Vitória, que ele iniciou sua trajetória profissional no futebol, após deixar Diadema (SP) ainda na adolescência, aos 14 anos.

Apresentado pelo Fortaleza em 21 de janeiro de 2025, o defensor firmou contrato até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada. Com 37 anos no início deste ano, chegou ao clube sem custos de transferência, mas com um dos salários mais altos do elenco, o que refletia a aposta da diretoria em sua experiência.

A contratação, no entanto, não trouxe o retorno esportivo esperado. David Luiz atuou em 17 partidas pelo Tricolor do Pici: três vitórias, seis empates e oito derrotas. Durante o período, a equipe sofreu 20 gols, com um aproveitamento de apenas 29,4%. A performance aquém das expectativas, somada a lesões e atuações discretas, culminou em uma saída considerada benéfica para ambas as partes.

David Luiz com a camisa do Fortaleza em 2025 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Para o Fortaleza, a rescisão representou alívio na folha salarial em meio à luta contra o rebaixamento no Brasileirão Série A. A instituição, aliás, informou que o atleta abriu mão dos valores correspondentes ao restante de seu contrato.

E para o jogador? ⚽

Para David Luiz, a passagem pelo Fortaleza representou uma oportunidade que acabou mal aproveitada. Consciente de que já não conseguia corresponder às expectativas iniciais, o zagueiro entendeu o momento de encerrar o ciclo. Além disso, a rescisão contratual abriu espaço para realizar um desejo pessoal: o retorno ao Velho Continente.

Ao se despedir do clube, David manifestou gratidão pelos seis meses vividos no Pici. Agradeceu ao presidente Marcelo Paz, à apaixonada torcida tricolor e ao então técnico Juan Pablo Vojvoda, demitido em 14 de julho. O único ponto de ressalva, segundo o próprio jogador, foi justamente a relação com o treinador argentino. Para Luiz, havia uma diferença na forma como ambos enxergavam o futebol em termos de estilo de jogo — fator que, segundo ele, também impactou negativamente em seu desempenho durante a passagem pelo Leão.

— Infelizmente, não correu da maneira que eu gostaria. Almejei algumas coisas, mas não foi da maneira que eu pensava — o que faz parte do futebol também. Joguei muito pouco, muito poucos jogos, mas entendi que a melhor maneira de respeitar o clube era rumando para um outro desafio, porque não tinha funcionado da maneira que a gente esperava. Continuo com o mesmo carinho e admiração do mundo pelo Marcelo Paz, que é um cara tremendo. Continuo com a mesma admiração pela torcida do Fortaleza, que é uma torcida tremenda, que faz o time ganhar jogos. Continuo com o mesmo respeito pelo Vojvoda. Apesar de pensarmos o futebol de uma maneira diferente, a gente teve uma relação humana muito boa. E foi isso. Guardo os aprendizados que eu tive no Fortaleza. Foi uma decisão em que eu optei por sair, até porque tinha uma outra oportunidade muito boa para a minha vida — revelou o ex-Seleção ao Lance!, sobre sua passagem no Fortaleza.

