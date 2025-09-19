Aos 38 anos, David Luiz iniciou um novo capítulo em sua carreira internacional ao acertar com o Pafos, do Chipre, e retornar à disputa da Champions League. Contudo, essa mudança atípica ocorreu porque o brasileiro não encerrou sua trajetória no futebol nacional da forma que desejava, especialmente com a camisa do Flamengo, clube que defendeu entre 2021 e 2024. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele revelou detalhes sobre a decisão que o levou a deixar o Rio de Janeiro à época. Assista ao vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🛡️ David Luiz ⚔️ Flamengo 🔴⚫

Após trajetória vitoriosa na Europa — com passagens por Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal —, David retornou ao Brasil em 2021 para defender o time de maior torcida do país. Ao longo de três temporadas e meia, viveu momentos marcantes, com destaque para o ano de 2022, quando conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. No entanto, o ciclo no Rubro-Negro encerrou-se de forma precoce para o jogador.

continua após a publicidade

Apesar do desejo de renovar o vínculo e encerrar a carreira no clube, o atleta foi comunicado, sem aviso prévio e por meio das redes sociais, de que não fazia parte dos planos da nova diretoria do Flamengo. Sob comando de José Boto, a gestão recém-eleita decidiu não estender o contrato do zagueiro, que se encerrava em 31 de dezembro de 2024.

A renovação vinha sendo tratada com o antigo grupo político, liderado por Rodolfo Landim. Na época, Luiz demonstrava disposição para reduzir seu salário, a fim de permanecer no elenco. Todavia, com a vitória de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, na eleição realizada no fim do ano passado, a decisão passou a caber à nova diretoria.

continua após a publicidade

— Se eu não tivesse rede social, não saberia que meu contrato não foi renovado. Ninguém da nova diretoria teve esse contato de homem para homem. Comigo é muito fácil resolver. É preto no branco, não tem cinza. Eu merecia essa parte mais franca da nova diretoria. Pessoas que vão continuar também tinham meu contato. Acho que deveria ser feito de maneira diferente. Ou foi feita de forma intencional, ou amadora. Todos os funcionários merecem uma conversa direta com seu líder — disse David Luiz, antes do Jogo das Estrelas, em 28 de dezembro de 2024.

David Luiz em harmonia com a torcida do Flamengo, em Criciúma (SC) (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Última dança ⚽

O último jogo do defensor pelo Flamengo ocorreu em 8 de dezembro, no empate por 2 a 2 com o Vitória — clube que o revelou —, no Maracanã. A partida também marcou a despedida de Gabigol. Vestindo o Manto Sagrado, David disputou 132 partidas — o segundo clube com mais jogos em sua carreira —, marcou quatro gols e forneceu duas assistências.

Dez meses após sua última partida pelo Flamengo, ele afirmou ao Lance! que gostaria de estar atuando na equipe rubro-negra nesta temporada. Após a saída do Mais Querido, o zagueiro teve uma breve passagem de seis meses pelo Fortaleza, marcada também por questões mal resolvidas de planejamento. Agora, ele defende o Pafos, em um projeto considerado inusitado, mas que o jogador classifica como ambicioso.

— O meu intuito, quando voltei ao Brasil, e assinei com o Flamengo, era terminar minha carreira no Flamengo. Infelizmente, não aconteceu dessa maneira. E depois da minha saída do Flamengo, eu tive que organizar, reorganizar ali alguns pensamentos, aquilo que eu gostaria de fazer — revelou o atleta.

— Eu sempre tive, no meu coração, a vontade de voltar para a Europa, e chegou a oportunidade do Pafos, de pessoas que eu já conhecia há mais de três anos, esse projeto, então eu vim para cá com uma alegria tremenda e sabia do desafio que estaria enfrentando. Sei que não vai ser fácil os campeonatos locais, eu vinha para cá tentando disputar jogos na Europa, e Deus foi maravilhoso ao nos dar a oportunidade agora de estar na Liga dos Campeões — finalizou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.