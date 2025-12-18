Vitória tem interesse em atacante do Fortaleza; entenda

Planejando seu 2026 na Série A, o Vitória está interessado no atacante Breno Lopes, do Fortaleza. O Tricolor foi rebaixado para a Segunda Divisão e já vem passando por mudanças em seu elenco.

O interesse foi revelado por Fábio Mota, presidente do clube baiano, em entrevista à "TV Aratu". O dirigente citou que "todo mundo quer" o jogador e que a negociação só acontecerá por um valor "muito alto".

Breno foi o vice-artilheiro do Fortaleza em 2025, com dez gols. Além disso, o atleta registrou sete assistências nos 52 jogos disputados. Apesar das participações, o desempenho não foi o suficiente para evitar o rebaixamento dos cearenses.

Breno Lopes na partida entre Botafogo e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Vagner Nascimento/Fortaleza EC)

Como é natural no futebol brasileiro, a queda obriga o Tricolor a readequar seu orçamento e sua folha salarial. Breno tem contrato até o fim de 2028.

O Vitória, por outro lado, garantiu a permanência na Série A com um triunfo diante do São Paulo. O planejamento seguirá nas próximas semanas, já que o Brasileirão terá início em janeiro.

Carpini projeta Fortaleza na Série B

Em sua apresentação oficial, que aconteceu na manhã da última segunda-feira (15), Thiago Carpini detalhou o estilo de jogo que o Fortaleza poderá adotar na Série B.

➡️ Carpini projeta Fortaleza na Série B: 'Time a ser batido'

— Em algumas situações a gente vai precisar nos adaptar às circunstâncias da competição, mas não abrindo mão dos nossos comportamentos e do que é o DNA do Fortaleza. Principalmente nos jogos dentro de casa, enfrentei por algumas vezes. Time sempre ofensivo, vertical, que busca sempre o gol. De uma competitividade muito grande. São ideias de jogo que também acredito e espero trazer isso no meu trabalho - disse o técnico ex-Vitória.