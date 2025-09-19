EXCLUSIVO: ex-Flamengo expõe bastidores de ‘briga’ entre Pedro e Filipe Luís

Pedro alcançou uma marca histórica pelo Flamengo ao marcar seu 150º gol com o Manto Sagrado, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, da Argentina, na noite de quinta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O bom momento dele reflete uma trajetória sólida desde sua chegada ao clube, em 2020; porém, nem todos os capítulos foram positivos. Em julho de 2025, a situação interna do astro nos treinamentos, revelada publicamente pelo técnico Filipe Luís, comprometeu a presença do centroavante no onze inicial rubro-negro em parte do ano.

Nesse cenário, poucos têm mais autoridade para comentar sobre Pedro do que David Luiz, ex-zagueiro do Flamengo entre 2021 e 2024, e amigo próximo do atacante. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor descreveu a postura profissional do artilheiro e destacou que a fala de Filipe serviu como ponto de virada na relação entre ambos. Assista ao vídeo abaixo:

David Luiz 🤝 Pedro

Após uma trajetória vitoriosa na Europa — com passagens por Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal —, David Luiz retornou ao futebol brasileiro para viver quatro anos intensos com a camisa do Flamengo. Apesar de alguns momentos de instabilidade, sua passagem foi marcada por conquistas importantes, especialmente em 2022, quando ergueu os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Além disso, a temporada serviu para consolidar o protagonismo de Pedro, que terminou o ano como artilheiro da equipe e referência nas conquistas.

Durante seu período no Rubro-Negro, David declarou publicamente ter dois grandes amigos no elenco, a quem chamou de "presentes de Deus": o próprio camisa 9 e o lateral-direito Rodinei. Ele afirma se sentir realizado por ter contribuído, de alguma forma, para o sucesso de ambos. No caso de Pedro, a proximidade entre os dois permitia conversas francas, como a que Luiz relembrou ao afirmar que, em determinado momento, disse ao atacante que, se fosse treinador, talvez não o colocasse entre os titulares — uma observação relacionada à postura que o jogador demonstrava nos treinamentos naquela fase.

— Lembro de uma frase que falei com ele, tomando café, que eu falei assim: "Pedro, sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas, se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria." Ele ficou bravo comigo, ficou dois dias sem falar comigo, mas ele entendeu que ele precisava se dedicar, ficar mais focado nos treinos. Eu puxava a orelha dele — disse David Luiz ao "Ge", em março de 2025.

Ser humano ímpar 🙏

Seis meses após a declaração, o zagueiro explicou ao Lance! como Pedro deve ser tratado, tanto como jogador quanto como pessoa, especialmente no dia a dia de treino. Além da qualidade técnica acima da média, o atacante, segundo Luiz, destaca-se também pelo perfil humano.

— O Pedro é um jogador surreal, uma pessoa maravilhosa, um amigo. Eu tenho um irmão. E talvez no futebol — não só no futebol, acho que na vida — às vezes as pessoas gostam de rotular pessoas por algo. Assim como você rotulou o Rodinei: era um personagem fora do campo e não era um jogador. As pessoas, muitas vezes, rotulam: "O Pedro não gostava de treinar". Eu acho que ninguém começa a treinar em uma semana e, na outra, faz gol. O Pedro já treinava antes. Mas, muitas vezes, aquilo que a gente tem no ambiente, a gente acaba replicando somente porque esse falou, porque outro falou. O Pedro sempre foi muito profissional, sempre trabalhou bastante. Muitas vezes, tem uma maneira diferente de ser motivado, assim como outro jogador tem outra maneira. Acho que o mais importante na vida, como amigo, como líder, como alguém que você queira ajudar, você tem que entender quem é a pessoa. Então, entendendo quem é o Pedro, é fácil ajudá-lo, porque o Pedro é de uma pureza incrível — disse David.

Declaração de Filipe Luís e volta por cima ⚽

A situação de Pedro no Flamengo no meio do ano veio à tona em uma cena que surpreendeu o futebol brasileiro. Em julho, Filipe Luís, durante uma entrevista coletiva após a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o São Paulo, comentou o momento vivido pelo astro no clube à época. Na ocasião, o jogador ficou fora da lista de relacionados por decisão da comissão técnica, que justificou a ausência com base no baixo rendimento apresentado nos treinamentos. Na coletiva, o treinador foi direto ao dizer que a postura do craque naquela semana "beirou o ridículo".

Mas, por mais improvável que parecesse naquele momento, Pedro virou a chave. Mostrou em campo por que é um dos grandes nomes da história recente do Flamengo; recuperou a confiança da comissão, da diretoria, do elenco e da Nação; e reassumiu a titularidade de forma incontestável nesta temporada. Para David Luiz, a exposição pública da situação, apesar de polêmica, teve efeito positivo. O ex-Seleção também afirmou estar feliz pelos gols do amigo ao longo do ano.

— E foi por isso que, talvez, depois dessa questão pública que se tornou com o FIlipe, acho que o diálogo ficou mais fácil, porque o diálogo ficou mais frente a frente. Aí, é fácil ajudá-lo, porque ele é puro, ele vai falar aquilo que ele pensa. Você vai saber a porta que você deve entrar para ajudá-lo. E, de uma hora para a outra, o Pedro volta a fazer o que você sempre soube que ele sabe fazer, que é fazer gol. Então, feliz. Feliz porque ele merece viver isso. Feliz porque ele é um cara que trabalha para isso. Até porque, se ele não trabalhasse, não tinha como fazer o tanto de gol que ele faz.

