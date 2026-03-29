menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP do Japão na F1

Fórmula 1 chega a sua terceira prova da temporada de 2026

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/03/2026
01:45
Kimi Antonelli em GP da China na F1 2026 (Foto: Greg Baker / AFP)
imagem cameraKimi Antonelli em GP da China na F1 2026 (Foto: Greg Baker / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 está de volta com a terceira etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (29). Em um classificação sem grandes surpresas, as posições foram definidas, e Gabriel Bortoleto sai da 9ª posição. Acompanhe AO VIVO com o Lance! agora.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tempo real da corrida do GP da China de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Mais do Guia da F1:
➡️ Conheça todos os pilotos da temporada
➡️ Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2026

Grid de largada no Japão

Resultado - Classificação para a corrida - GP do Japão de F1

posiçãopilotoequipe

Kimi Antonelli

Mercedes

George Russell

Mercedes

Oscar Piastri

McLaren

Charles Leclerc

Ferrari

Lando Norris

McLaren

Lewis Hamilton

Ferrari

Pierre Gasly

Alpine

Isack Hadjar

Red Bull

Gabriel Bortoleto

Audi

10º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

11º

Max Verstappen

Red Bull

12º

Esteban Ocon

Haas

13º

Nico Hulkenberg

Audi

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

15º

Franco Colapinto

Alpine

16º

Carlos Sainz

Williams

17º

Alex Albon

Williams

18º

Oliver Bearman

Haas

19º

Sergio Perez

Cadillac

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

21º

Fernando Alonso

Aston Martin

22º

Lance Stroll

Aston Martin

Oscar Piastri em ação no treino do GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)
Oscar Piastri em ação no treino do GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto no GP do Japão na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias