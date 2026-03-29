AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP do Japão na F1

A Fórmula 1 está de volta com a terceira etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (29). Em um classificação sem grandes surpresas, as posições foram definidas, e Gabriel Bortoleto sai da 9ª posição. Acompanhe AO VIVO com o Lance! agora.

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Tempo real da corrida do GP da China de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

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Grid de largada no Japão

Resultado - Classificação para a corrida - GP do Japão de F1 posição piloto equipe 1º Kimi Antonelli Mercedes 2º George Russell Mercedes 3º Oscar Piastri McLaren 4º Charles Leclerc Ferrari 5º Lando Norris McLaren 6º Lewis Hamilton Ferrari 7º Pierre Gasly Alpine 8º Isack Hadjar Red Bull 9º Gabriel Bortoleto Audi 10º Arvid Lindblad Racing Bulls 11º Max Verstappen Red Bull 12º Esteban Ocon Haas 13º Nico Hulkenberg Audi 14º Liam Lawson Racing Bulls 15º Franco Colapinto Alpine 16º Carlos Sainz Williams 17º Alex Albon Williams 18º Oliver Bearman Haas 19º Sergio Perez Cadillac 20º Valtteri Bottas Cadillac 21º Fernando Alonso Aston Martin 22º Lance Stroll Aston Martin

Oscar Piastri em ação no treino do GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

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