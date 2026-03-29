AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP do Japão na F1
Fórmula 1 chega a sua terceira prova da temporada de 2026
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A Fórmula 1 está de volta com a terceira etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (29). Em um classificação sem grandes surpresas, as posições foram definidas, e Gabriel Bortoleto sai da 9ª posição. Acompanhe AO VIVO com o Lance! agora.
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Tempo real da corrida do GP da China de F1
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Grid de largada no Japão
Resultado - Classificação para a corrida - GP do Japão de F1
|posição
|piloto
|equipe
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
2º
George Russell
Mercedes
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
Lando Norris
McLaren
6º
Lewis Hamilton
Ferrari
7º
Pierre Gasly
Alpine
8º
Isack Hadjar
Red Bull
9º
Gabriel Bortoleto
Audi
10º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
11º
Max Verstappen
Red Bull
12º
Esteban Ocon
Haas
13º
Nico Hulkenberg
Audi
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
15º
Franco Colapinto
Alpine
16º
Carlos Sainz
Williams
17º
Alex Albon
Williams
18º
Oliver Bearman
Haas
19º
Sergio Perez
Cadillac
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
21º
Fernando Alonso
Aston Martin
22º
Lance Stroll
Aston Martin
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