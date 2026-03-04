Guia da F1: conheça todos os pilotos da temporada

O novo regulamento não é a única mudança enfrentada pela Fórmula 1 na temporada de 2026. Para além da parte técnica, a categoria terá a adição de mais uma equipe para compor o grid com dois novos pilotos. Com o aumento, agora, o Mundial de Pilotos contará com 22 competidores no pelotão.

A confirmação de Max Verstappen encerrou o processo de definição da equipe taurina, que, assim como a Racing Bulls, foi a última a anunciar sua formação para a próxima temporada. A dupla do tetracampeão mundial será formada por Isack Hadjar.

O cenário do próximo Mundial ganha novos contornos com a entrada da Cadillac, ampliando o grid e adicionando um elemento inédito à disputa na Fórmula 1. Outro destaque vai para a Audi que também chega para sua estreia na categoria ao "substituir" a Sauber.

Único brasileiro da F1

Após um hiato de oito anos, desde a saída de Felipe Massa, o Brasil voltou enfim a ter um representante na elite do automobilismo mundial. Gabriel Bortoleto somou títulos consecutivos na F3 e F2 até chegar na F1 ao lado da Sauber em 2025.

Embora a temporada de estreia tenha sido marcada por altos e baixos, a impressão deixada pelo brasileiro foi positivo dentro e fora de sua equipe. A entrada da Audi na categoria promete colocar Gabriel para lutar entre as primeiras colocação. Nico Hulkenberg segue como parceiro de equipe de Bortoleto.

Conheça os pilotos da F1 2026

Lando Norris

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Idade: 13/11/1999 (26)

Cidade: Bristol, Inglaterra

Equipe: McLaren

Número do carro: #1

Estatísticas: 11 vitórias, 44 pódios e 16 pole positions

Títulos: 1x (2025)

Oscar Piastri

Oscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Idade: 06/04/2001 (24)

Cidade: Melbourne, Austrália

Equipe: McLaren

Número do carro: #81

Estatísticas: 9 vitórias, 26 pódios e 6 pole positions

Títulos: 0

George Russell

George Russell durante coletiva pré GP de São Paulo (Foto: Divulgação Mercedes)

Idade: 15/02/1998 (28)

Cidade: King's Lynn, Inglaterra

Equipe: Mercedes

Número do carro: #63

Estatísticas: 5 vitórias, 24 pódios e 7 pole positions

Títulos: 0

Andrea Kimi Antonelli

Kimi Antonelli durante o GP do Catar pela F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Idade: 25/08/2006 (19)

Cidade: Bologna, Itália

Equipe: Mercedes

Número do carro: #12

Estatísticas: 3 pódios

Títulos: 0

Max Verstappen

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Idade: 30/09/1997 (28)

Cidade: Hasselt, Bélgica (Corre com licença da Holanda)

Equipe: Red Bull Racing

Número do carro: #3

Estatísticas: 71 vitórias, 127 pódios e 48 pole positions

Títulos: 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)

Isack Hadjar

Isack Hadjar no treino para o GP do Canadá (foto: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Idade: 28/09/2004 (21)

Cidade: Paris, França

Equipe: Red Bull Racing

Número do carro: #6

Estatísticas: 1 pódio

Títulos: 0

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton faz segunda temporada pela Ferraria na F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Idade: 07/01/1985 (41)

Cidade: Stevenage, Inglaterra

Equipe: Ferrari

Número do carro: #44

Estatísticas: 202 pódios e 104 pole positions

Títulos: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)

Charles Leclerc

Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Idade: 16/10/1997 (28)

Cidade: Monte Carlo, Mônaco

Equipe: Ferrari

Número do carro: #16

Estatísticas: 50 pódios e 27 pole positions

Títulos: 0

Carlos Sainz

O espanhol Carlos Sainz, da Williams, chega de bicicleta (foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Idade: 01/09/1994 (31)

Cidade: Madri, Espanha

Equipe: Williams

Número do carro: #55

Estatísticas: 4 vitórias, 29 pódios e 6 pole positions

Títulos: 0

Alexander Albon

Alex Albon é piloto da Williams (Foto: Reprodução/Williams)

Idade: 23/03/1996 (29)

Cidade: Londres, Inglaterra (Corre com licença da Tailândia)

Equipe: Williams

Número do carro: #23

Estatísticas: 2 pódios

Títulos: 0

Liam Lawson

Liam Lawson será piloto titular da Fórmula 1, pela Red Bull (Foto: AFP)

Idade: 11/02/2002 (24)

Cidade: Hastings, Nova Zelândia

Equipe: Racing Bulls

Número do carro: #30

Estatísticas: 0

Títulos: 0

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad, da Racing Bulls, é o único novato da F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Idade: 08/08/2007 (18)

Cidade: Londres, Inglaterra

Equipe: Racing Bulls

Número do carro: #41

Estatísticas: Estreante

Títulos: 0

Fernando Alonso

Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Idade: 29/07/1981 (44)

Cidade: Oviedo, Espanha

Equipe: Aston Martin

Número do carro: #14

Estatísticas: 32 vitórias, 106 pódios e 22 pole positions

Títulos: 2 (2005 e 2006)

Lance Stroll

Lance Stroll, piloto da Aston Martin (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

Idade: 29/10/1998 (27)

Cidade: Montreal, Canadá

Equipe: Aston Martin

Número do carro: #18

Estatísticas: 3 pódios e 1 pole position

Títulos: 0

Esteban Ocon

Esteban Ocon correu pela Alpine na F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)

Idade: 17/09/1996 (29)

Cidade: Évreux, França

Equipe: Haas F1 Team

Número do carro: #31

Estatísticas: 1 vitória e 4 pódios

Títulos: 0

Oliver Bearman

Oliver Bearman durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

Idade: 08/05/2005 (20)

Cidade: Chelmsford, Inglaterra

Equipe: Haas F1 Team

Número do carro: #87

Estatísticas: 0

Títulos: 0

Gabriel Bortoleto

O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 em 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Idade: 14/10/2004 (21)

Cidade: São Paulo, Brasil

Equipe: Audi

Número do carro: #5

Estatísticas: 0

Títulos: 0

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg em GP do Bahrein na F1 2025 (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Idade: 19/08/1987 (38)

Cidade: Emmerich am Rhein, Alemanha

Equipe: Audi

Número do carro: #27

Estatísticas: 1 pódio e 1 pole polition

Títulos: 0

Pierre Gasly

Pierre Gasly, da Alpine (Foto: AFP)

Idade: 07/02/1996 (30)

Cidade: Rouen, França

Equipe: Alpine

Número do carro: #10

Estatísticas: 1 vitória e 5 pódios

Títulos: 0

Franco Colapinto

O argentino Franco Colapinto, da Alpine (foto: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Idade: 27/05/2003 (22)

Cidade: Buenos Aires, Argentina

Equipe: Alpine

Número do carro: #43

Estatísticas: 0

Títulos: 0

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas correu pela Sauber no passado na F1 (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Idade: 28/08/1989 (36)

Cidade: Nastola, Finlândia

Equipe: Cadillac

Número do carro: #77

Estatísticas: 10 vitórias, 67 pódios e 20 pole positions

Títulos: 0

Sergio Perez

Sergio Pérez chegou a Red Bull em 2021 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Idade: 26/01/1990 (36)

Cidade: Guadalajara, México

Equipe: Cadillac

Número do carro: #11

Estatísticas: 6 vitórias, 39 pódios e 3 pole positions

Títulos: 0

Calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

