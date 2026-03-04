Guia da F1: conheça todos os pilotos da temporada
Gabriel Bortoleto é o único representante brasileiro na elite do automobilismo
- Matéria
- Mais Notícias
O novo regulamento não é a única mudança enfrentada pela Fórmula 1 na temporada de 2026. Para além da parte técnica, a categoria terá a adição de mais uma equipe para compor o grid com dois novos pilotos. Com o aumento, agora, o Mundial de Pilotos contará com 22 competidores no pelotão.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A confirmação de Max Verstappen encerrou o processo de definição da equipe taurina, que, assim como a Racing Bulls, foi a última a anunciar sua formação para a próxima temporada. A dupla do tetracampeão mundial será formada por Isack Hadjar.
O cenário do próximo Mundial ganha novos contornos com a entrada da Cadillac, ampliando o grid e adicionando um elemento inédito à disputa na Fórmula 1. Outro destaque vai para a Audi que também chega para sua estreia na categoria ao "substituir" a Sauber.
Único brasileiro da F1
Após um hiato de oito anos, desde a saída de Felipe Massa, o Brasil voltou enfim a ter um representante na elite do automobilismo mundial. Gabriel Bortoleto somou títulos consecutivos na F3 e F2 até chegar na F1 ao lado da Sauber em 2025.
Embora a temporada de estreia tenha sido marcada por altos e baixos, a impressão deixada pelo brasileiro foi positivo dentro e fora de sua equipe. A entrada da Audi na categoria promete colocar Gabriel para lutar entre as primeiras colocação. Nico Hulkenberg segue como parceiro de equipe de Bortoleto.
➡️ FIA muda regra de pit-stops para o GP da Austrália na Fórmula 1
Conheça os pilotos da F1 2026
Lando Norris
Idade: 13/11/1999 (26)
Cidade: Bristol, Inglaterra
Equipe: McLaren
Número do carro: #1
Estatísticas: 11 vitórias, 44 pódios e 16 pole positions
Títulos: 1x (2025)
Oscar Piastri
Idade: 06/04/2001 (24)
Cidade: Melbourne, Austrália
Equipe: McLaren
Número do carro: #81
Estatísticas: 9 vitórias, 26 pódios e 6 pole positions
Títulos: 0
George Russell
Idade: 15/02/1998 (28)
Cidade: King's Lynn, Inglaterra
Equipe: Mercedes
Número do carro: #63
Estatísticas: 5 vitórias, 24 pódios e 7 pole positions
Títulos: 0
Andrea Kimi Antonelli
Idade: 25/08/2006 (19)
Cidade: Bologna, Itália
Equipe: Mercedes
Número do carro: #12
Estatísticas: 3 pódios
Títulos: 0
Max Verstappen
Idade: 30/09/1997 (28)
Cidade: Hasselt, Bélgica (Corre com licença da Holanda)
Equipe: Red Bull Racing
Número do carro: #3
Estatísticas: 71 vitórias, 127 pódios e 48 pole positions
Títulos: 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)
Isack Hadjar
Idade: 28/09/2004 (21)
Cidade: Paris, França
Equipe: Red Bull Racing
Número do carro: #6
Estatísticas: 1 pódio
Títulos: 0
Lewis Hamilton
Idade: 07/01/1985 (41)
Cidade: Stevenage, Inglaterra
Equipe: Ferrari
Número do carro: #44
Estatísticas: 202 pódios e 104 pole positions
Títulos: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)
Charles Leclerc
Idade: 16/10/1997 (28)
Cidade: Monte Carlo, Mônaco
Equipe: Ferrari
Número do carro: #16
Estatísticas: 50 pódios e 27 pole positions
Títulos: 0
Carlos Sainz
Idade: 01/09/1994 (31)
Cidade: Madri, Espanha
Equipe: Williams
Número do carro: #55
Estatísticas: 4 vitórias, 29 pódios e 6 pole positions
Títulos: 0
Alexander Albon
Idade: 23/03/1996 (29)
Cidade: Londres, Inglaterra (Corre com licença da Tailândia)
Equipe: Williams
Número do carro: #23
Estatísticas: 2 pódios
Títulos: 0
Liam Lawson
Idade: 11/02/2002 (24)
Cidade: Hastings, Nova Zelândia
Equipe: Racing Bulls
Número do carro: #30
Estatísticas: 0
Títulos: 0
Arvid Lindblad
Idade: 08/08/2007 (18)
Cidade: Londres, Inglaterra
Equipe: Racing Bulls
Número do carro: #41
Estatísticas: Estreante
Títulos: 0
Fernando Alonso
Idade: 29/07/1981 (44)
Cidade: Oviedo, Espanha
Equipe: Aston Martin
Número do carro: #14
Estatísticas: 32 vitórias, 106 pódios e 22 pole positions
Títulos: 2 (2005 e 2006)
Lance Stroll
Idade: 29/10/1998 (27)
Cidade: Montreal, Canadá
Equipe: Aston Martin
Número do carro: #18
Estatísticas: 3 pódios e 1 pole position
Títulos: 0
Esteban Ocon
Idade: 17/09/1996 (29)
Cidade: Évreux, França
Equipe: Haas F1 Team
Número do carro: #31
Estatísticas: 1 vitória e 4 pódios
Títulos: 0
Oliver Bearman
Idade: 08/05/2005 (20)
Cidade: Chelmsford, Inglaterra
Equipe: Haas F1 Team
Número do carro: #87
Estatísticas: 0
Títulos: 0
Gabriel Bortoleto
Idade: 14/10/2004 (21)
Cidade: São Paulo, Brasil
Equipe: Audi
Número do carro: #5
Estatísticas: 0
Títulos: 0
Nico Hulkenberg
Idade: 19/08/1987 (38)
Cidade: Emmerich am Rhein, Alemanha
Equipe: Audi
Número do carro: #27
Estatísticas: 1 pódio e 1 pole polition
Títulos: 0
Pierre Gasly
Idade: 07/02/1996 (30)
Cidade: Rouen, França
Equipe: Alpine
Número do carro: #10
Estatísticas: 1 vitória e 5 pódios
Títulos: 0
Franco Colapinto
Idade: 27/05/2003 (22)
Cidade: Buenos Aires, Argentina
Equipe: Alpine
Número do carro: #43
Estatísticas: 0
Títulos: 0
Valtteri Bottas
Idade: 28/08/1989 (36)
Cidade: Nastola, Finlândia
Equipe: Cadillac
Número do carro: #77
Estatísticas: 10 vitórias, 67 pódios e 20 pole positions
Títulos: 0
Sergio Perez
Idade: 26/01/1990 (36)
Cidade: Guadalajara, México
Equipe: Cadillac
Número do carro: #11
Estatísticas: 6 vitórias, 39 pódios e 3 pole positions
Títulos: 0
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias