Guia da F1: conheça todos os pilotos da temporada

Gabriel Bortoleto é o único representante brasileiro na elite do automobilismo

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/03/2026
14:00
O espanhol da Aston Martin Fernando Alonso e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)
O novo regulamento não é a única mudança enfrentada pela Fórmula 1 na temporada de 2026. Para além da parte técnica, a categoria terá a adição de mais uma equipe para compor o grid com dois novos pilotos. Com o aumento, agora, o Mundial de Pilotos contará com 22 competidores no pelotão.

A confirmação de Max Verstappen encerrou o processo de definição da equipe taurina, que, assim como a Racing Bulls, foi a última a anunciar sua formação para a próxima temporada. A dupla do tetracampeão mundial será formada por Isack Hadjar.

O cenário do próximo Mundial ganha novos contornos com a entrada da Cadillac, ampliando o grid e adicionando um elemento inédito à disputa na Fórmula 1. Outro destaque vai para a Audi que também chega para sua estreia na categoria ao "substituir" a Sauber.

Único brasileiro da F1

Após um hiato de oito anos, desde a saída de Felipe Massa, o Brasil voltou enfim a ter um representante na elite do automobilismo mundial. Gabriel Bortoleto somou títulos consecutivos na F3 e F2 até chegar na F1 ao lado da Sauber em 2025.

Embora a temporada de estreia tenha sido marcada por altos e baixos, a impressão deixada pelo brasileiro foi positivo dentro e fora de sua equipe. A entrada da Audi na categoria promete colocar Gabriel para lutar entre as primeiras colocação. Nico Hulkenberg segue como parceiro de equipe de Bortoleto.

Conheça os pilotos da F1 2026

Lando Norris

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Idade: 13/11/1999 (26)
Cidade: Bristol, Inglaterra
Equipe: McLaren
Número do carro: #1
Estatísticas: 11 vitórias, 44 pódios e 16 pole positions
Títulos: 1x (2025)

Oscar Piastri

Oscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Oscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Idade: 06/04/2001 (24)
Cidade: Melbourne, Austrália
Equipe: McLaren
Número do carro: #81
Estatísticas: 9 vitórias, 26 pódios e 6 pole positions
Títulos: 0

George Russell

George Russell durante coletiva pré GP de São Paulo (Foto: Divulgação Mercedes)
George Russell durante coletiva pré GP de São Paulo (Foto: Divulgação Mercedes)

Idade: 15/02/1998 (28)
Cidade: King's Lynn, Inglaterra
Equipe: Mercedes
Número do carro: #63
Estatísticas: 5 vitórias, 24 pódios e 7 pole positions
Títulos: 0

Andrea Kimi Antonelli

Kimi Antonelli durante o GP do Catar pela F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Kimi Antonelli durante o GP do Catar pela F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Idade: 25/08/2006 (19)
Cidade: Bologna, Itália
Equipe: Mercedes
Número do carro: #12
Estatísticas: 3 pódios
Títulos: 0

Max Verstappen

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Idade: 30/09/1997 (28)
Cidade: Hasselt, Bélgica (Corre com licença da Holanda)
Equipe: Red Bull Racing
Número do carro: #3
Estatísticas: 71 vitórias, 127 pódios e 48 pole positions
Títulos: 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)

Isack Hadjar

Isack Hadjar no treino para o GP do Canadá
Isack Hadjar no treino para o GP do Canadá (foto: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Idade: 28/09/2004 (21)
Cidade: Paris, França
Equipe: Red Bull Racing
Número do carro: #6
Estatísticas: 1 pódio
Títulos: 0

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, durante coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Lewis Hamilton faz segunda temporada pela Ferraria na F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Idade: 07/01/1985 (41)
Cidade: Stevenage, Inglaterra
Equipe: Ferrari
Número do carro: #44
Estatísticas: 202 pódios e 104 pole positions
Títulos: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)

Charles Leclerc

Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Idade: 16/10/1997 (28)
Cidade: Monte Carlo, Mônaco
Equipe: Ferrari
Número do carro: #16
Estatísticas: 50 pódios e 27 pole positions
Títulos: 0

Carlos Sainz

O espanhol Carlos Sainz, da Williams, chega de bicicleta (foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O espanhol Carlos Sainz, da Williams, chega de bicicleta (foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Idade: 01/09/1994 (31)
Cidade: Madri, Espanha
Equipe: Williams
Número do carro: #55
Estatísticas: 4 vitórias, 29 pódios e 6 pole positions
Títulos: 0

Alexander Albon

alex-albon-williams-gp-sao-paulo-formula-1
Alex Albon é piloto da Williams (Foto: Reprodução/Williams)

Idade: 23/03/1996 (29)
Cidade: Londres, Inglaterra (Corre com licença da Tailândia)
Equipe: Williams
Número do carro: #23
Estatísticas: 2 pódios
Títulos: 0

Liam Lawson

Liam Lawson - Fórmula 1 - F1
Liam Lawson será piloto titular da Fórmula 1, pela Red Bull (Foto: AFP)

Idade: 11/02/2002 (24)
Cidade: Hastings, Nova Zelândia
Equipe: Racing Bulls
Número do carro: #30
Estatísticas: 0
Títulos: 0

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad, da Racing Bulls, é o único novato da F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Arvid Lindblad, da Racing Bulls, é o único novato da F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Idade: 08/08/2007 (18)
Cidade: Londres, Inglaterra
Equipe: Racing Bulls
Número do carro: #41
Estatísticas: Estreante
Títulos: 0

Fernando Alonso

Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Idade: 29/07/1981 (44)
Cidade: Oviedo, Espanha
Equipe: Aston Martin
Número do carro: #14
Estatísticas: 32 vitórias, 106 pódios e 22 pole positions
Títulos: 2 (2005 e 2006)

Lance Stroll

Lance Stroll (2024)
Lance Stroll, piloto da Aston Martin (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

Idade: 29/10/1998 (27)
Cidade: Montreal, Canadá
Equipe: Aston Martin
Número do carro: #18
Estatísticas: 3 pódios e 1 pole position
Títulos: 0

Esteban Ocon

Esteban Ocon (2024)
Esteban Ocon correu pela Alpine na F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)

Idade: 17/09/1996 (29)
Cidade: Évreux, França
Equipe: Haas F1 Team
Número do carro: #31
Estatísticas: 1 vitória e 4 pódios
Títulos: 0

Oliver Bearman

Oliver Bearman durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)
Oliver Bearman durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

Idade: 08/05/2005 (20)
Cidade: Chelmsford, Inglaterra
Equipe: Haas F1 Team
Número do carro: #87
Estatísticas: 0
Títulos: 0

Gabriel Bortoleto

O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto participa de coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)
O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 em 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Idade: 14/10/2004 (21)
Cidade: São Paulo, Brasil
Equipe: Audi
Número do carro: #5
Estatísticas: 0
Títulos: 0

Nico Hulkenberg

Nico-Hulkenberg-GP-do-Bahrein-Corrida
Nico Hulkenberg em GP do Bahrein na F1 2025 (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Idade: 19/08/1987 (38)
Cidade: Emmerich am Rhein, Alemanha
Equipe: Audi
Número do carro: #27
Estatísticas: 1 pódio e 1 pole polition
Títulos: 0

Pierre Gasly

japao-2024-f1-quinta-feira-alpine-pierre-gasly-afp-01-1024×683-1
Pierre Gasly, da Alpine (Foto: AFP)

Idade: 07/02/1996 (30)
Cidade: Rouen, França
Equipe: Alpine
Número do carro: #10
Estatísticas: 1 vitória e 5 pódios
Títulos: 0

Franco Colapinto

O argentino Franco Colapinto, da Alpine (foto: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O argentino Franco Colapinto, da Alpine (foto: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Idade: 27/05/2003 (22)
Cidade: Buenos Aires, Argentina
Equipe: Alpine
Número do carro: #43
Estatísticas: 0
Títulos: 0

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas - Sauber
Valtteri Bottas correu pela Sauber no passado na F1 (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Idade: 28/08/1989 (36)
Cidade: Nastola, Finlândia
Equipe: Cadillac
Número do carro: #77
Estatísticas: 10 vitórias, 67 pódios e 20 pole positions
Títulos: 0

Sergio Perez

Sergio Pérez
Sergio Pérez chegou a Red Bull em 2021 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Idade: 26/01/1990 (36)
Cidade: Guadalajara, México
Equipe: Cadillac
Número do carro: #11
Estatísticas: 6 vitórias, 39 pódios e 3 pole positions
Títulos: 0

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

