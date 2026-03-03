menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Com estreia na Austrália, confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2026

A temporada está agendada para acontecer entre 6 de março e 6 de dezembro

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/03/2026
16:00
Oscar Piastri no primeiro dia de treinos na F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
imagem cameraOscar Piastri no primeiro dia de treinos na F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Falta pouco para o início de uma nova era. Em meio a um regulamento novo, a Fórmula 1 retorna para a primeira etapa da temporada de 2026 neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de março. Além do GP da Austrália, os pilotos correrão em outros 23 Grande Prêmios durante o ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A pré-temporada foi marcada por boas e más notícias, dependendo para que equipe vai sua torcida. Nos testes em Bahreim, a Ferrari garantiu o melhor tempo da semana, enquanto a McLaren foi a equipe que mais acumulou quilometragem. A Aston Martin, por sua vez, contou com sérios problemas no motor que podem tirá-los da corrida na Austrália.

Como virou tradição, o GP da Austrália abre o calendário oficial na temporada 2026 da F1. A etapa de encerramento está marcada para o início de dezembro, nos dias 4 e 6, no GP de Abu Dhabi.

continua após a publicidade

Para os fãs brasileiros, a etapa em São Paulo segue na mesma época dos últimos anos. A corrida no Brasil acontecerá no primeiro fim de semana de novembro, de 6 a 8, no tradicional Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

➡️ FIA muda regra de pit-stops para o GP da Austrália na Fórmula 1

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

formula 1 gp da australia
Pelotão da F1 no GP da Austrália (Foto: Martin Keep/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias