Falta pouco para o início de uma nova era. Em meio a um regulamento novo, a Fórmula 1 retorna para a primeira etapa da temporada de 2026 neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de março. Além do GP da Austrália, os pilotos correrão em outros 23 Grande Prêmios durante o ano.

A pré-temporada foi marcada por boas e más notícias, dependendo para que equipe vai sua torcida. Nos testes em Bahreim, a Ferrari garantiu o melhor tempo da semana, enquanto a McLaren foi a equipe que mais acumulou quilometragem. A Aston Martin, por sua vez, contou com sérios problemas no motor que podem tirá-los da corrida na Austrália.

Como virou tradição, o GP da Austrália abre o calendário oficial na temporada 2026 da F1. A etapa de encerramento está marcada para o início de dezembro, nos dias 4 e 6, no GP de Abu Dhabi.

Para os fãs brasileiros, a etapa em São Paulo segue na mesma época dos últimos anos. A corrida no Brasil acontecerá no primeiro fim de semana de novembro, de 6 a 8, no tradicional Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

Pelotão da F1 no GP da Austrália (Foto: Martin Keep/AFP)

