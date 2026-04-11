Max Verstappen é alvo da Ferrari para 2028, diz jornal

Com a saída de Gianpiero Lambiase da Red Bull Racing, crescem os boatos acerca do futuro de Max Verstappen na Fórmula 1. A situação do tetracampeão mundial, que afirmou que só trabalharia ao lado do engenheiro, é acompanhada de perto pela Ferrari, segundo o jornal holandês De Telegraaf.

continua após a publicidade

➡️ Aposentadoria ou nova equipe? Verstappen tem futuro indefinido na próxima temporada da F1

Max Verstappen tem demonstrado insatisfação em meio ao baixo rendimento de seu carro e aos desafios impostos pelas novas regras da F1. Durante a pausa provocada pelo cancelamento de GPs que aconteceriam no Oriente Médio, o piloto de 28 anos correu o Gran Turismo em Nürburgring, na Alemanha, o que reforçou sua postura de descontentamento com a categoria que disputa atualmente.

➡️ Equipe de Max Verstappen sofre baixa após nova demissão na F1 2026

Ainda de acordo com a publicação holandesa, Verstappen possui uma cláusula no contrato que permite sua saída antecipada caso a equipe austríaca não atinja metas de desempenho esportivo. O vínculo é válido até 2028.

continua após a publicidade

Por outro lado, a escuderia italiana se prepara para uma possível aposentadoria de Lewis Hamilton após a temporada de 2027. A promoção do britânico Oliver Bearman, de 20 anos, é uma opção considerada internamente, mas há também o desejo da formação da 'dupla dos sonhos': Verstappen e Charles Leclerc.

Mercedes, Aston Martin e a própria McLaren, equipe que passará a contar com Lambiase a partir do ano que vem, também estão sondando o terreno para 2028.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Verstappen e Red Bull na F1 2026

Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Após três etapas da F1, a Red Bull Racing ocupa o sexto lugar do Mundial de Construtores com 16 pontos. Já Max Verstappen aparece na nona colocação do Mundial de Pilotos, tendo ficado de fora dos pódios nos circuitos da Austrália, China e Japão.

+Aposte na vitória de Max Verstappen na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.