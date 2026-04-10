Sem a adrenalina da Fórmula 1, George Russell buscou entretenimento na arquibancada. Nesta sexta-feira (10), o britânico foi o grande destaque fora das quadras no Masters 1000 de Monte Carlo. O piloto da Mercedes esteve presente para prestigiar o duelo das quartas de final entre o italiano Jannik Sinner e o canadense Félix Auger-Aliassime.

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A paralisação da Fórmula 1

A presença de Russell em Mônaco em pleno mês de abril tem uma explicação. Devido à escalada dos conflitos entre Estados Unidos e Irã, iniciada em meados de fevereiro deste ano, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) optou por cancelar os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita por questões de segurança. Longe das zonas de atenção, a elite do automobilismo só voltará a acelerar no GP de Miami, que acontecerá entre os dias 1 e 3 de maio.

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O show no saibro

Enquanto os motores seguem desligados, a emoção ficou por conta do tênis. Sob os olhares de Russell, Jannik Sinner fez valer seu favoritismo. Em busca de um título inédito na terra batida de Monte Carlo, o italiano precisou de apenas 1h31 para bater Auger-Aliassime com parciais de 6/3 e 6/4. O resultado consolidou sua quinta vitória consecutiva sobre o rival canadense.

Félix Auger-Aliassime (esquerda) e Jannik Sinner (direita) na disputa pelas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Thibaud Moritz)

Próximo desafio: o algoz de João Fonseca

Na semifinal, Sinner terá pela frente o alemão Alexander Zverev, que na manhã desta sexta-feira (10) encerrou a campanha histórica do brasileiro João Fonseca, vencendo por 2 sets a 1.

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O confronto entre Sinner e Zverev promete faíscas e tem um histórico favorável ao italiano. Nos 12 encontros anteriores entre os dois pelo circuito, Sinner levou a melhor em oito oportunidades, enquanto o alemão saiu vitorioso em quatro.

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