Vídeo: Bortoleto se emociona ao abraçar a avó após batida em Interlagos

Neste domingo, que foi o 'pior dia de sua vida', como o próprio definiu, Gabriel Bortoleto encontrou no apoio incondicional da família um emocionante consolo. O brasileiro, que bateu logo na primeira volta do GP Brasil, se emocionou ao encontrar a avó, Dona Aparecida, e o pai, Lincoln Oliveira, em Interlagos.
Logo após enxugar as lágrimas pelo reencontro com a família, o piloto da Sauber acenou para o público, que foi em peso a Interlagos assistir a sua primeira corrida no local. Confira abaixo:
Como foi a batida de Bortoleto
No vídeo abaixo, a batida do brasileiro neste domingo:
Neste domingo, o piloto da Sauber largara nos boxes justamente por ter batido na corrida sprint de sábado. A escuderia se esforçou, mas o carro não ficou pronto para o Q1, onde o anfitrião acabou eliminado, ainda no sábado. Por isso, largou dos boxes neste domingo.
Após o frustrante desfecho em Interlagos, Bortoleto agradeceu o suporte:
— Meu país apoiando, uma torcida inacreditável, eu não tenho nem como agradecer. Mudou muito minha cabeça em várias coisas ver o que eu vi nesse fim de semana. Depois da batida ontem, batida hoje, meu país torcendo, vibrando. Todo mundo muito triste hoje. Eu estou mais do que todo mundo, eu sinto na pele. Mas eu vou seguir em frente, isso vai me fortalecer. É um erro meu, eu sou muito severo comigo mesmo — disse Bortoleto, de 21 anos, que está em sua primeira temporada na principal categoria do automobilismo mundial.
Apesar da frustração, o brasileiro afirmou que a batida na primeira volta da corrida serve como aprendizado. O outro piloto envolvido no acidente foi Lance Stroll, da Aston Martin. Apesar de considerar que o canadense fez uma manobra arriscada, Bortoleto optou por não culpá-lo.
— Não vou vir aqui e apontar o dedo para ele, para mim, seja lá o que for. Eu tinha ultrapassado o Colapinto, estive lado a lado com o Stroll, ele estava com o composto duro, tinha menos tração. Na minha visão, eu estava ali, ele sabia que eu estava do lado de fora [da curva], mas foi em linha reta, como se eu não estivesse lá. Enganchou minha asa dianteira com a roda dele, eu peguei a grama e fui para o muro, não tinha o que fazer — analisou Bortoleto.
Atualmente, o paulista é apenas o 19º colocado no Mundial de Pilotos, com 19 pontos.
