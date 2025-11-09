Verstappen reage à batida de Bortoleto em Interlagos, na Fórmula 1

Para o público que foi à Interlagos neste domingo (9) assistir um brasileiro pela primeira vez no circuito em oito anos, a corrida foi decepcionante. A batida de Gabriel Bortoleto frustrou à expectativa do público e gerou lamentação de outros pilotos, como Max Verstappen.

Verstappen reage à batida de Bortoleto

O tetracampeão mundial da Fórmula 1 terminou a corrida na terceira colocação, após uma recuperação impressionante, tendo largado do pit-lane. O pódio foi completado por Kimi Antonelli em segundo e Lando Norris com mais uma vitória na temporada.

No momento de reunião antes de subir ao pódio, os pilotos estavam assistindo aos melhores momentos da corrida e viram o momento da batida de Gabriel Bortoleto. Foi quando o holandês Max Verstappen lamentou o acontecido com o brasileiro.

Bortoleto abandona GP do Brasil (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Logo na primeira volta, o brasileiro Gabriel Bortoleto rodou após choque com Stroll na curva. Na sexta volta, foi a vez de Leclerc desistir da etapa, após choque com Antonelli na Curva do Sol. Em seguida, o britânico Lewis Hamilton sofreu problemas no carro e abandonou a prova na 39ª volta.

Próximos passos da Fórmula 1

Com a vitória, Lando Norris chegou a 390 pontos, perseguido por Oscar Piastri, com 366, e Max Verstappen, com 341. A próxima corrida será no GP de Las Vegas, previsto para acontecer no dia 23 de novembro.