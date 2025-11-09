Norris dedica vitória no GP Brasil a Gil de Ferran; veja vídeo
Ex-piloto franco-brasileiro faleceu em 2023, vítima de uma parada cardíaca
Nascido na França e naturalizado brasileiro, Gil de Ferran faleceu em 2023, vítima de uma parada cardíaca. E o ex-piloto e ex-dirigente de automobilismo foi homenageado pelo britânico Lando Norris, após a vitória, neste domingo (9), no GP Brasil de Fórmula 1, em Interlagos.
- Essa é para Gil (de Ferran). Foi um dos meus mentores quando cresci na modalidade há alguns anos. Então esse é para ele, estou certo de que ele estaria muito orgulhoso disso. Pensei nisso enquanto estava dirigindo. Foi um final de semana perfeito - celebrou Norris, após seu sétimo triunfo na temporada. Antes, ele venceu no México, Hungria, Grã-Bretanha, Áustria, Mônaco e Austrália.
Abaixo, a festa do piloto britânico após vencer a prova na capital paulistana:
Segundo colocado em Interlagos, o italiano Kimi Antonelli alcançou inédita posição na carreira. O terceiro colocado, o holandês Max Verstappen também brilhou, após ter largado dos boxes no GP Brasil.
Com a vitória deste domingo, Norris abriu vantagem para seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri. Abaixo, como está a classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1:
Faltam, agora, três corridas para o final da temporada. A próxima será em Las Vegas, no dia 22 de novembro. Oito dias depois, será a vez da etapa do Qatar, enquanto a 24ª e última corrida de 2025 acontece em Abu Dhabi, em 7 de dezembro.
Quem foi o homenageado por Norris
Nascido em Paris, em 1967, Gil de Ferran era filho do mecânico francês Luc de Ferran e se mudou, aos quatro anos, para o Brasil. Seu início no automobilismo foi no kart e, entre outros feitos, foi campeão da Fórmula 3 Inglesa, das 500 Milhas de Indianápolis e bicampeão da Fórmula Indy (em 2000 e 2001).
