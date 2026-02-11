O retorno da Fórmula 1 para a Globo enfim aconteceu nesta quarta-feira (11). Para abrir oficialmente a pré-temporada da F1 2026, a primeira semana de testes contou com a transmissão da emissora carioca. Apenas 1 hora da atividade foi ao ar.

Max Verstappen, da Red Bull, encerrou a sessão com o melhor tempo, cravando 1m35s433. Na sequência, Oscar Piastri (McLaren), com 1m35s605, e George Russell (Mercedes), com 1m36s108, completaram o top 3. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto conquistou a oitava colocação.

Calendário da F1 e transmissão da Globo

O dia de testes é dividido em duas sessões, separadas por um intervalo de 1 hora entre elas. A primeira acontece das 4h (de Brasília) até as 8h, enquanto a segunda segue entre 9h e 13h (também de Brasília). A programação segue o mesmo cronograma nas duas semanas de pré-temporada no Bahrein.

Para os fãs brasileiros, a diferença está na transmissão. Na semana inicial, a emissora terá acesso a apenas 1 hora da programação, entre 12h e 13h. Já nos últimos três dias de testes – de 18 a 20 de fevereiro –, toda a segunda sessão será transmitida pela Globo.

Agenda detalhada

Data Sessão 1 Sessão 2 Atividade Transmissão Brasil 11 de fevereiro 4h às 8h 9h às 13h Semana 1 - Dia 1 SporTV - 12h às 13h 12 de fevereiro 4h às 8h 9h às 13h Semana 1 - Dia 2 SporTV - 12h às 13h 13 de fevereiro 4h às 8h 9h às 13h Semana 1 - Dia 3 SporTV - 12h às 13h 18 de fevereiro 4h às 8h 9h às 13h Semana 2 - Dia 1 SporTV - 9h às 13h 19 de fevereiro 4h às 8h 9h às 13h Semana 2 - Dia 2 SporTV - 9h às 13h 10 de fevereiro 4h às 8h 9h às 13h Semana 2 - Dia 3 SporTV - 9h às 13h

Como foi o primeiro dia de transmissão?

O programa foi aberto cerca de 15 minutos antes da transmissão dos carros na pista, com o trio de jornalistas Bruno Fonseca, Luciano Burti e Rafael Lopes. Logo depois, foi a vez de Marcelo Courrege se apresentar direto do Bahrein.

Ainda antes de acompanhar os pilotos em ação, os telespectadores assistiram à explicação do novo regulamento da F1 pela equipe de transmissão da Globo. As imagens foram, então, disponibilizadas a partir das 12h (de Brasília).

Gabriel Bortoleto em ação na pré-temporada da F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

