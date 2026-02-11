Globo conclui primeiro dia de transmissão da F1 2026 com testes da pré-temporada
Emissora retorna com imagens da elite do automobilismo após seis anos
O retorno da Fórmula 1 para a Globo enfim aconteceu nesta quarta-feira (11). Para abrir oficialmente a pré-temporada da F1 2026, a primeira semana de testes contou com a transmissão da emissora carioca. Apenas 1 hora da atividade foi ao ar.
Max Verstappen, da Red Bull, encerrou a sessão com o melhor tempo, cravando 1m35s433. Na sequência, Oscar Piastri (McLaren), com 1m35s605, e George Russell (Mercedes), com 1m36s108, completaram o top 3. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto conquistou a oitava colocação.
Calendário da F1 e transmissão da Globo
O dia de testes é dividido em duas sessões, separadas por um intervalo de 1 hora entre elas. A primeira acontece das 4h (de Brasília) até as 8h, enquanto a segunda segue entre 9h e 13h (também de Brasília). A programação segue o mesmo cronograma nas duas semanas de pré-temporada no Bahrein.
Para os fãs brasileiros, a diferença está na transmissão. Na semana inicial, a emissora terá acesso a apenas 1 hora da programação, entre 12h e 13h. Já nos últimos três dias de testes – de 18 a 20 de fevereiro –, toda a segunda sessão será transmitida pela Globo.
Agenda detalhada
|Data
|Sessão 1
|Sessão 2
|Atividade
|Transmissão Brasil
11 de fevereiro
4h às 8h
9h às 13h
Semana 1 - Dia 1
SporTV - 12h às 13h
12 de fevereiro
4h às 8h
9h às 13h
Semana 1 - Dia 2
SporTV - 12h às 13h
13 de fevereiro
4h às 8h
9h às 13h
Semana 1 - Dia 3
SporTV - 12h às 13h
18 de fevereiro
4h às 8h
9h às 13h
Semana 2 - Dia 1
SporTV - 9h às 13h
19 de fevereiro
4h às 8h
9h às 13h
Semana 2 - Dia 2
SporTV - 9h às 13h
10 de fevereiro
4h às 8h
9h às 13h
Semana 2 - Dia 3
SporTV - 9h às 13h
Como foi o primeiro dia de transmissão?
O programa foi aberto cerca de 15 minutos antes da transmissão dos carros na pista, com o trio de jornalistas Bruno Fonseca, Luciano Burti e Rafael Lopes. Logo depois, foi a vez de Marcelo Courrege se apresentar direto do Bahrein.
Ainda antes de acompanhar os pilotos em ação, os telespectadores assistiram à explicação do novo regulamento da F1 pela equipe de transmissão da Globo. As imagens foram, então, disponibilizadas a partir das 12h (de Brasília).
➡️ Verstappen lidera 1° treino teste da Fórmula 1; Bortoleto termina em oitavo
